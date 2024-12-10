Глава ОП Єрмак увійшов до списку найвпливовіших людей Європи за версією Politico

Рейтинг Class of 2025 — це перелік найбільш впливових людей, які, за версією журналу Politico, формують політичний і економічний ландшафт Європи в найближчі роки.

10 грудня 2024 року Politico оприлюднило список найвпливовіших людей Європи Class of 2025. Серед них — глава Офісу президента України Андрій Єрмак, єдиний український представник у цьому списку.

Список оприлюднено на сайті Politico.

Рейтинг Class of 2025 — це перелік найбільш впливових людей, які, за версією журналу Politico, формують політичний і економічний ландшафт Європи в найближчі роки.

Лауреати цього списку включають як політиків, так і бізнесменів, активістів, та інших видатних осіб, які можуть значно вплинути на напрямок розвитку континенту у найближчі роки. Це, зокрема, люди, що вносять зміни в геополітичні процеси, сприяють зміцненню економічної співпраці чи пропонують нові підходи до вирішення міжнародних конфліктів.

Єрмак увійшов до категорії Мрійники(Dreamers). Видання пише, що майже через три роки після початку повномасштабної війни рф проти України, Єрмак "змістив акцент з намагання виграти війну на стратегічне досягнення миру". За даними Politico, він працює над тим, щоб міжнародна спільнота підтримала українське бачення "справедливого миру".

Зазначається, що метою глави ОП є забезпечення підтримки від великих світових гравців, таких як США, Китай і Індія, і сприяти залученню більшої допомоги від Європи.

"Він благає надати більше артилерійських снарядів, систем протиповітряної оборони і ракет дальнього радіусу дії, щоб сповільнити російський наступ", — йдеться у статті. Єрмак, за даними Politico, також прагне досягти "позиції сили", щоб у майбутньому переговори з рф відбувалися на більш вигідних умовах для України.

«Це підкреслює його роль як ключового дипломата в управлінні зовнішньою політикою України в період війни», — пише Politico.

Загалом список складається з трьох категорій:

Виконавці (Doers) — ті, хто активно змінює ситуацію, веде політику та приймає рішення.

Руйнівники (Disrupters) — люди, що кидають виклик існуючим структурам, порушуючи статус-кво.

Мрійники (Dreamers) — візіонери, які формують майбутнє через амбітні ідеї та інновації.

До категорії Виконавці увійшли, зокрема:

російський диктатор владімір путін — зі званням Імперіаліст;

Як пише видання, попри величезні людські та економічні втрати та те, що російські війська окупували лише невелику частину українських територій, їхня здатність утримувати лінію фронту «підірвала моральний дух і віру Заходу в перемогу України».

"Успіх путіна має більше спільного з жорстокістю, ніж з геніальністю… Його готовність відправити сотні тисяч погано екіпірованих співвітчизників на смерть дозволила йому зіграти на вичерпанні часу конфлікту", — пише Politico.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск — Опора;

Ексвіцепрем'єрка Іспанії та президентка Європейського інвестиційного банку Надя Кальвіньо — Великий марнотрат;

Єврокомісар від Польщі у Європарламенті Пьотр Серафін — Силовик;

Міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз — Реаніматор;

Генеральна директорка Міжнародної асоціації авіаційного транспорту (IATA) Стефані Рісо — Головний планувальник;

Голова Європейської Ради Антоніу Кошта — Мистецтво угоди;

Генеральна директорка з питань торгівлі Європейської Комісії Сабіна Вейанд — Бульдозер.

До категорії Руйнівники:

Виконавча віцепрезидентка Європейської комісії з питань чистого, справедливого та конкурентоспроможного переходу Тереза Рібера — Зелений палець;

Мер Варшави Рафал Тшасковський — Перегортальник сторінок;

Лідерка ультраправої партії Франції Марін Ле Пен — Дамоклів меч;

Віцепрезидент Європейської комісії Рафаель Фітто — Будівник мостів;

Депутат Європейського парламенту — Претендент;

Член ультраправої партії Австрії Герберт Кікль — Інший MAGA;

Подруга путіна та депутатка Бундестагу Сара Вагенкнехт — Підкова;

Політтехнолог Удо Золлеїс — Права рука.

Мрійники:

Глава ОП України Андрій Єрмак — Фіксатор;

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас — Кассандра;

Видання зазначає, що Каллас "розуміє політичний ландшафт ЄС" і "добре знає, як працює Брюссель".

"Як лідер маленької країни, що межує з росією, політикиня була чимось на кшталт Кассандри; її колеги в західних країнах ЄС іноді закочували очі, коли вона била на сполох щодо загрози з боку Москви, а потім, коли Росія вторглася в Україну, Каллас наполягала на позиціях, які були поза межами можливостей блоку, зокрема, на поставці боєприпасів для української армії з боку ЄС", — йдеться у статті.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан — Глобаліст;

Politico пише, що Орбан «втілює своє бачення неліберальної демократії в життя» та після майже 15 років перебування при владі "вийшов на міжнародний рівень", фінансуючи ультраконсервативні ЗМІ в сусідніх країнах і в Брюсселі.

Генеральний директор компанії Rheinmetall Армін Паппергер — Підривник бункерів;

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський — Вашингтонець;

Папа Римський Франциск — Лебедина пісня;

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес — Той, що вижив;

Німецький бізнесмен Артур Менш — Блудний син.

У квітні повідомлялося, що Єрмак також потрапив в список 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time у категорії Лідери. Він став єдиним українцем у цьому списку.