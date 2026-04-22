Молдовського олігарха Плахотнюка засудили до 19 років ув'язнення

22 квітня 2026, 18:07
Володимир Плахотнюк є найбагатшою людиною Молдови та колишнім першим віцеспікером молдовського парламенту.

Суд першої інстанції у Кишиневі засудив молдовського олігарха Володимира Плахотнюка до 19 років позбавлення волі. Його визнали винним за всіма пунктами звинувачення, у шахрайстві, відмиванні грошей та створенні й управлінні злочинною організацією. Також він має виплатити державі 60 мільйонів доларів. Усі арешти на майно Плахотнюка збереглися, його вартість перевищує мільярд молдовських леїв.

Про це пише місцеве медіа NewsMaker.md.

Державний прокурор, який раніше просив для Плахотнюка 25 років позбавлення волі, заявив, що вирішить, чи оскаржувати вирок. Адвокат засудженого назвав рішення "явно незаконним" і оголосив про намір подати апеляцію.

Крадіжка мільярда та втеча з країни

Справа пов'язана зокрема з гучним скандалом наприкінці 2014 року, коли стало відомо про крадіжку близько одного мільярда євро з трьох молдовських банків, Banca de Economii, Banca Socială та Unibank. Після цього Національний банк запровадив у цих установах спеціальну адміністрацію, а згодом їх ліквідували.

Плахотнюк утік з Молдови у червні 2019 року і тривалий час перебував у США, проте у січні 2020 року його присутність там визнали небажаною. У лютому 2025 року його оголосили в міжнародний розшук, а у липні того ж року затримали в аеропорту Афін разом із колишнім депутатом від Демократичної партії Костянтином Цуцу. У вересні 2025 року Плахотнюка екстрадували до Молдови.

Хто такий Плахотнюк

Володимир Плахотнюк є найбагатшою людиною Молдови та колишнім першим віцеспікером молдовського парламенту. Його Демократична партія перебувала при владі з 2014 року, однак через корупційні скандали втратила підтримку і не змогла подолати виборчий поріг на парламентських виборах 2021 року.

Окрім шахрайства та відмивання коштів, Плахотнюка також вважають причетним до спроб дестабілізації Молдови. Він перебуває під санкціями США та Євросоюзу.

