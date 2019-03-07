Нефьодов планує скоротити кількість митниць

Максим Нефьодов, який переміг у конкурсі на посаду голови Державної митної служби, вважає, що кількість митниць має бути скорочена з нинішніх 26 до п'яти-шести

Нефьодов підкреслив, що "дуже хотів би радикально почистити лави митників", але зараз це фізично неможливо.

"Зараз у нас 26 митниць. Це надмірна кількість. Я прихильник того, щоб їх було п'ять чи шість. У чому складність? У нас трудове законодавство вимагає погодження всіх дій з керівником. Якщо людина звільняється, їй потрібно, щоб керівник її звільнив наказом. Якщо буде єдиний керівник, який буде змушений підписувати усі лікарняні, відпустки та кадрові рішення, це буде пекло", - заявив він у інтерв’ю "Економічній правді".

"Це буде поступовий цілісний процес. В ідеалі мені б хотілося вивести митників з-під дії закону "Про державну службу" і перевести їх на строкові контракти — річні, трирічні, п'ятирічні", - пояснив він.

Нагадаємо, заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов виграв конкурс на посаду голови нової Державної митної служби.

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