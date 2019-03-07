Нефьодов планує скоротити кількість митниць
"Зараз у нас 26 митниць. Це надмірна кількість. Я прихильник того, щоб їх було п'ять чи шість. У чому складність? У нас трудове законодавство вимагає погодження всіх дій з керівником. Якщо людина звільняється, їй потрібно, щоб керівник її звільнив наказом. Якщо буде єдиний керівник, який буде змушений підписувати усі лікарняні, відпустки та кадрові рішення, це буде пекло", - заявив він у інтерв’ю "Економічній правді".
"Це буде поступовий цілісний процес. В ідеалі мені б хотілося вивести митників з-під дії закону "Про державну службу" і перевести їх на строкові контракти — річні, трирічні, п'ятирічні", - пояснив він.
Нагадаємо, заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов виграв конкурс на посаду голови нової Державної митної служби.
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