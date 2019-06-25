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Нефьодов очолить українську митницю

Конкурсна комісія прийняла рішення рекомендувати Уряду для призначення на посаду керівника ДМС Максима Нефьодова
Заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов виграв конкурс на посаду голови нової Державної митної служби.
Нефьодов очолить українську митницю Максим Нефьодов. Фото: nv.ua

25 червня відбувся фінальний етап конкурсу на посаду голови нової Державної митної служби, повідомив сам Нефьодов на своїй сторінці у Facebook.

Конкурсна комісія прийняла рішення рекомендувати Уряду для призначення на посаду керівника ДМС Максима Нефьодова.

Нагадаємо, що в березні Кабінет міністрів України оголосив конкурс на посади голів Державної податкової та Державної митної служб.

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25 06 2019 22:04
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