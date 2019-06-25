НОВИНИЗаступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов виграв конкурс на посаду голови нової Державної митної служби.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нефьодов очолить українську митницю
Конкурсна комісія прийняла рішення рекомендувати Уряду для призначення на посаду керівника ДМС Максима Нефьодова
Максим Нефьодов. Фото: nv.ua
25 червня відбувся фінальний етап конкурсу на посаду голови нової Державної митної служби, повідомив сам Нефьодов на своїй сторінці у Facebook.
Конкурсна комісія прийняла рішення рекомендувати Уряду для призначення на посаду керівника ДМС Максима Нефьодова.
Нагадаємо, що в березні Кабінет міністрів України оголосив конкурс на посади голів Державної податкової та Державної митної служб.
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25 06 2019 22:04 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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