ПОЛІТИКА НОВИНИОрієнтовна дата виходу колегії суддів з нарадчої кімнати – 04 липня 2019 року об 11 год. 00 хв. Оголошення вироку відбудеться у залі судового засідання №2.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суд оголосить вирок Труханову четвертого липня
Малиновський райсуд Одеси 4 липня оголосить вирок у справі про заволодіння багатомільйонними коштами міськбюджету під час придбання за завищеною ціною будівлі колишнього заводу "Краян"
Фото: УНІАН
У прес-службі суду уточнили, що під час оголошення вироку буде здійснюватися пряма трансляція із зал суду, йдеться в "Укрінформ".
Нагадаємо, прокурори просять суд ув'язнити мера Одеси Геннадія Труханова на 12 років в межах справи заводу "Карян", його спільників на 7-11.
Раніше детективи Національного антикорупційного бюро України закінчили досудове розслідування у провадженні стосовного мера Одеси Генадія Труханова. Труханова підозрюють у вказанні недостовірних даних у декларації.
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03 07 2019 12:09 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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