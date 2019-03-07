Суд оголосить вирок Труханову четвертого липня

Малиновський райсуд Одеси 4 липня оголосить вирок у справі про заволодіння багатомільйонними коштами міськбюджету під час придбання за завищеною ціною будівлі колишнього заводу "Краян"

Орієнтовна дата виходу колегії суддів з нарадчої кімнати – 04 липня 2019 року об 11 год. 00 хв. Оголошення вироку відбудеться у залі судового засідання №2.

У прес-службі суду уточнили, що під час оголошення вироку буде здійснюватися пряма трансляція із зал суду, йдеться в "Укрінформ".

Нагадаємо, прокурори просять суд ув'язнити мера Одеси Геннадія Труханова на 12 років в межах справи заводу "Карян", його спільників на 7-11.

Раніше детективи Національного антикорупційного бюро України закінчили досудове розслідування у провадженні стосовного мера Одеси Генадія Труханова. Труханова підозрюють у вказанні недостовірних даних у декларації.

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