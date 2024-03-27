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Банки Швейцарії почали закривати рахунки російським громадянам

27 березня 2024, 14:19
Банки Швейцарії почали закривати рахунки російським громадянам
Фото: gettyimages.com
Швейцарські банки почали закривати рахунки клієнтам, які мають російське громадянство.

Навіть за умови, що вони мають паспорт іншої країни.

Про це повідомляє The Moscow Times.

За інформацією керуючого партнера швейцарського юридичного бюро Leolex Романа Кудінова, з проблемою зіткнулися кілька клієнтів UBS і Credit Suisse з подвійним громадянством. 

Вони сплачують податки у Швейцарії, в росії ніяких доходів не отримують і податків не сплачують.

Партнер офісу групи компаній ITSWM Катерина Попова розповіла, що наразі швейцарські банки розглядають будь-які зв'язки своїх клієнтів з росією: навіть разове перерахування коштів родичам в росію за відсутності російського паспорта.

Один з банків Швейцарії відмовився відкрити рахунки кільком громадянам Ізраїлю, які зберегли російський паспорт. Про це розповів керівник банківської практики юридичної компанії Amond&Smith Іван Тихоненок.

Він додав, що банки вимагали документально підтвердити відмову від російського громадянства для подальшої взаємодії з клієнтами.

Ще один банк закрив рахунок клієнту однієї з російських консалтингових компаній, який має громадянство рф і посвідку на проживання у Швейцарії.

Юрист колегії адвокатів Delcredere Артем Касумян сказав, що рішення окремих банків Швейцарії закривати рахунки росіянам з подвійним громадянством обумовлено комплаєнс-міркуваннями, тобто необхідністю відповідати будь-яким внутрішнім або зовнішнім вимогам чи нормам. Він додав, що наявність у клієнта російського паспорта змушує банки витрачати ресурси на додаткові перевірки.

російський паспорт стає у Швейцарії "чорною міткою" через те, що місцеві банки бояться вторинних санкцій. 

За словами джерела серед брокерів, кредитні організації відносять клієнтів із громадянством росії до категорії високого ризику і можуть запроваджувати для них спеціальні умови обслуговування, наприклад, підвищені комісії.

В 2022-2023 роках швейцарські банки закрили рахунки російських клієнтів, на яких було менш як $1 млн, а для нових клієнтів з росії підняли поріг входу до $5-10 млн. 

Після цього заможні росіяни почали отримувати місцевий ВНЖ. Проте тепер банки дивляться не тільки на наявність посвідки на проживання і навіть не на швейцарський паспорт, а в першу чергу на те, чи клієнт отримує якийсь дохід у росії і чи платить там податки.

 
Швейцаріябанкгромадяни рф

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