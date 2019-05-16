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Суд звільнив з-під варти гендиректора "Укрбуду"

Адвокати стверджують, що Олегу Майбороді не вручили подання про обрання запобіжного заходу
Шевченківський суд Києва визнав незаконним затримання детективами Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) генерального директора компанії ТОВ "Укрбуд Девелопмент", що входить у будівельну корпорацію "Укрбуд", Олега Майбороди і звільнив його з-під варти.
Суд звільнив з-під варти гендиректора "Укрбуду" Фото: Укрбуд

"Дві доби утримуючи затриманого, детективи не вручали йому подання про обрання запобіжного заходу, а саме затримання було незаконним. Окрім того, вони намагалися перешкоджати роботі суду, який розглядав справу про незаконне затримання, заявляючи невмотивований відвід судді. Адвокати впевнені, що це було зроблено з метою затягування процесу і незаконного тримання особи під вартою", - повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу корпорації "Укрбуд".

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримало колишнього очільника Національної гвардії Юрія Аллерова та двох посадовців "Укрбуду".

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16 05 2019 14:35
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