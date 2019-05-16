Суд звільнив з-під варти гендиректора "Укрбуду"

Шевченківський суд Києва визнав незаконним затримання детективами Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) генерального директора компанії ТОВ "Укрбуд Девелопмент", що входить у будівельну корпорацію "Укрбуд", Олега Майбороди і звільнив його з-під варти.

"Дві доби утримуючи затриманого, детективи не вручали йому подання про обрання запобіжного заходу, а саме затримання було незаконним. Окрім того, вони намагалися перешкоджати роботі суду, який розглядав справу про незаконне затримання, заявляючи невмотивований відвід судді. Адвокати впевнені, що це було зроблено з метою затягування процесу і незаконного тримання особи під вартою", - повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу корпорації "Укрбуд".

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримало колишнього очільника Національної гвардії Юрія Аллерова та двох посадовців "Укрбуду".