НОВИНИШевченківський суд Києва визнав незаконним затримання детективами Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) генерального директора компанії ТОВ "Укрбуд Девелопмент", що входить у будівельну корпорацію "Укрбуд", Олега Майбороди і звільнив його з-під варти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суд звільнив з-під варти гендиректора "Укрбуду"
Адвокати стверджують, що Олегу Майбороді не вручили подання про обрання запобіжного заходу
Фото: Укрбуд
"Дві доби утримуючи затриманого, детективи не вручали йому подання про обрання запобіжного заходу, а саме затримання було незаконним. Окрім того, вони намагалися перешкоджати роботі суду, який розглядав справу про незаконне затримання, заявляючи невмотивований відвід судді. Адвокати впевнені, що це було зроблено з метою затягування процесу і незаконного тримання особи під вартою", - повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу корпорації "Укрбуд".
Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримало колишнього очільника Національної гвардії Юрія Аллерова та двох посадовців "Укрбуду".
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