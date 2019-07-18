Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Суддя Баришівського суду, яка призупинила ліцензію лоукостера SkyUp, передумала йти у відставку

Відтак, відповідно до регламенту Вищої ради правосуддя, заяву Литвиненко про звільнення так і не розглянули
Суддя Баришівського районного суду Олена Литвиненко, яка раніше ухвалила рішення про призупинення дії ліцензії авіаперевізника SkyUp, відкликала свою заяву про відставку.
Суддя Баришівського суду, яка призупинила ліцензію лоукостера SkyUp, передумала йти у відставку Фото: facebook.com/LvivAirport

​Під час засідання ВРП мали розглядати питання щодо відставки Литвиненко, однак з’ясувалося, що вона забрала свою заяву ще 15 липня. Суддя і надалі розглядає інші справи у суді, повідомляє "Громадське".

Відтак, відповідно до регламенту Вищої ради правосуддя, заяву Литвиненко про звільнення так і не розглянули.

Нагадаємо, що 12 червня стало відомо, що Баришівський суд Київської області призупинив ліцензію на здійснення перельотів українській авіакомпанії SkyUp. За словами представників авіакомпанії, позов подала особа, яка навіть не була її клієнтом.

SkyUp оскаржила рішення суду в апеляції, згодом в уряді доручили забезпечити діяльність української авіакомпанії.

SkyUp отримала ліцензію на здійснення перельотів 18 травня 2018 року.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 07 2019 15:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протест

Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протест

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.