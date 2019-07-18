Суддя Баришівського суду, яка призупинила ліцензію лоукостера SkyUp, передумала йти у відставку
Під час засідання ВРП мали розглядати питання щодо відставки Литвиненко, однак з’ясувалося, що вона забрала свою заяву ще 15 липня. Суддя і надалі розглядає інші справи у суді, повідомляє "Громадське".
Відтак, відповідно до регламенту Вищої ради правосуддя, заяву Литвиненко про звільнення так і не розглянули.
Нагадаємо, що 12 червня стало відомо, що Баришівський суд Київської області призупинив ліцензію на здійснення перельотів українській авіакомпанії SkyUp. За словами представників авіакомпанії, позов подала особа, яка навіть не була її клієнтом.
SkyUp оскаржила рішення суду в апеляції, згодом в уряді доручили забезпечити діяльність української авіакомпанії.
SkyUp отримала ліцензію на здійснення перельотів 18 травня 2018 року.
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