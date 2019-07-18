Суддя Баришівського суду, яка призупинила ліцензію лоукостера SkyUp, передумала йти у відставку

Відтак, відповідно до регламенту Вищої ради правосуддя, заяву Литвиненко про звільнення так і не розглянули

Суддя Баришівського районного суду Олена Литвиненко, яка раніше ухвалила рішення про призупинення дії ліцензії авіаперевізника SkyUp, відкликала свою заяву про відставку.

​Під час засідання ВРП мали розглядати питання щодо відставки Литвиненко, однак з’ясувалося, що вона забрала свою заяву ще 15 липня. Суддя і надалі розглядає інші справи у суді, повідомляє "Громадське".

Відтак, відповідно до регламенту Вищої ради правосуддя, заяву Литвиненко про звільнення так і не розглянули.