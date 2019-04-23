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Суддя Окружного адмінсуду Києва позивається проти Порошенка

Справу слухатиме Касаційний адміністративний суд
Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва подав позов проти президента Петра Порошенка.
Суддя Окружного адмінсуду Києва позивається проти Порошенка Фото: lb.ua

Щодо президента пред'явлено позов про визнання бездіяльності глави держави з вимогою видати указ про призначення судді на посаду.

Порошенка також можуть зобов'язати компенсувати матеріальні збитки. Справу слухатиме Касаційний адміністративний суд, повідомляє прес-служба суду.

Так, за обґрунтуванням позивача, протягом лютого-березня 2019 року, всупереч вимогам закону "Про судоустрій і статус суддів", не видано указ про його призначення на посаду судді, що позбавляє його права на працю і доплати за вислугу років.

Раніше, Окружний адміністративний суд Києва отримав позов з вимогою заборонити виїзд за кордон президентові Петру Порошенку, голові АП Ігорю Райніну та першому заступнику голови парламентської фракції БПП Ігорю Кононенку.

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23 04 2019 10:41
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