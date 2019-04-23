Суддя Окружного адмінсуду Києва позивається проти Порошенка

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва подав позов проти президента Петра Порошенка.

Щодо президента пред'явлено позов про визнання бездіяльності глави держави з вимогою видати указ про призначення судді на посаду.

Порошенка також можуть зобов'язати компенсувати матеріальні збитки. Справу слухатиме Касаційний адміністративний суд, повідомляє прес-служба суду.

Так, за обґрунтуванням позивача, протягом лютого-березня 2019 року, всупереч вимогам закону "Про судоустрій і статус суддів", не видано указ про його призначення на посаду судді, що позбавляє його права на працю і доплати за вислугу років.

Раніше, Окружний адміністративний суд Києва отримав позов з вимогою заборонити виїзд за кордон президентові Петру Порошенку, голові АП Ігорю Райніну та першому заступнику голови парламентської фракції БПП Ігорю Кононенку.