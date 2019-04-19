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Окружний адмінсуд Києва отримав позов про заборону Порошенку, Кононенку і Райніну виїжджати за кордон

Телеведучий "1+1" вимагає обмежити свободу пересування політиків упродовж року після проведення виборів
Окружний адміністративний суд Києва отримав позов з вимогою заборонити виїзд за кордон президентові Петру Порошенку, голові АП Ігорю Райніну та першому заступнику голови парламентської фракції БПП Ігорю Кононенку.
Окружний адмінсуд Києва отримав позов про заборону Порошенку, Кононенку і Райніну виїжджати за кордон Фото: yvu.com.ua

Позов подав телеведучий каналу "1+1" Олександр Дубинський, відповідачами позову є Національна поліція, СБУ та Держприкордонслужба. Ведучий просить суд визнати протиправною їхню "бездіяльність щодо захисту національної безпеки України", а також заборонити "третім особам" виїжджати за кордон упродовж року після проведення парламентських і президентських виборів,  повідомила прес-служба суду.

Серед інших вимог позову - визнання протиправною бездіяльність Нацполіції і СБУ в питанні забезпечення профілактичних дій щодо запобігання корупції та посягань на економічну безпеку держави з боку вказаних вище осіб.

Суд досліджує матеріали позову і вирішує питання про відкриття провадження у справі.

Як відомо окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку України та Кабінету міністрів України щодо неправомірності націоналізації "ПриватБанку".

Ввечері, 18 квітня Президент Петро Порошенко скликав Раду національної безпеки і оборони через рішення суду визнати незаконною націоналізацію ПриватБанку та доручив Національному банку доукомплектувати банки і відділення готівкою та не допустити паніки через визнання судом незаконною націоналізацію ПриватБанку.

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19 04 2019 13:50
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