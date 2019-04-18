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Порошенко скликає РНБО через ситуацію навколо ПриватБанку

Початок о 21.00
Президент Петро Порошенко скликає Раду національної безпеки і оборони через рішення суду визнати незаконною націоналізацію ПриватБанку.
Порошенко скликає РНБО через ситуацію навколо ПриватБанку Фото: kommersant.ua

"Скликав нараду в РНБО щодо ризиків та загроз у зв'язку з ситуацією, що склалася з Приватбанком. Початок о 21.00", - повідомив Порошенко у Twitter.

Нагадаємо, що окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку України та Кабінету міністрів України щодо неправомірності націоналізації "ПриватБанку".

В уряді закликають не панікувати через "ПриватБанк".

Разом з тим, Петро Порошенко виступив зі зверненням до нації, в якому зокрема прокоментував визнання незаконною націоналізацію ПриватБанку.

"План одного з олігархів в разі перемоги Зеленського - повернути собі ПриватБанк. Як бачите, їм вже не терпиться, вони вже розпочали реалізацію цього задуму. Подібна авантюра загрожує втратою грошей десятка мільйонів клієнтів, а країні в цілому - дефолтом і новою економічною кризою", - сказав він.

У команді кандидата у президента шоумена Володимира Зеленського вважають судове рішення щодо ПриватБанку результатом "провалу судової реформи Порошенка".

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Нагадаємо, що у штабі Володимира Зеленського запевняють, що адвокат олігарха Ігоря Коломойського Андрій Богдан, який працює у штабі кандидата у президенти, не впливає на його погляди.

 

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18 04 2019 20:43
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