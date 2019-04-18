Порошенко скликає РНБО через ситуацію навколо ПриватБанку

Президент Петро Порошенко скликає Раду національної безпеки і оборони через рішення суду визнати незаконною націоналізацію ПриватБанку.

"Скликав нараду в РНБО щодо ризиків та загроз у зв'язку з ситуацією, що склалася з Приватбанком. Початок о 21.00", - повідомив Порошенко у Twitter.

Скликав нараду в РНБО щодо ризиків та загроз у зв'язку з ситуацією, що склалася з Приватбанком. Початок о 21.00 — Петро Порошенко (@poroshenko) 18 апреля 2019 г.

Нагадаємо, що окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку України та Кабінету міністрів України щодо неправомірності націоналізації "ПриватБанку".

В уряді закликають не панікувати через "ПриватБанк".