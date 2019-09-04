У Зеленського розповіли про співпрацю з юристом Коломойського
Таку заяву зробив експерт команди Зеленського з питань електронного урядування та народовладдя Олександр Мережко, повідомляє "Громадське".
"Юрист - це як лікар. Він допомагає тим, хто звертається до нього. Тобто той факт, що пан Богдан надавав якісь юридичні послуги комусь із відомих людей це зовсім не означає… Тобто я не бачу жодного логічного чи юридичного зв’язку між тим що він працював як фахівець з кимось, що це якось змінює ситуацію чи має якийсь вплив на погляди пана Зеленського", - заявив Мережко.
На його думку, наразі, не кожен хоче говорити про співпрацю із штабом Зеленського.
"Заявити відкрито зараз, що ти є прихильником чи працюєш в команді Зеленського, в умовах шаленого тиску, в умовах такої брудної кампанії, це, як на мене, досить такий мужній крок, тому може не кожен хоче це зробити", - сказав він.
Нагадаємо, що команда кандидата в президенти Володимира Зеленського розкрила список своїх експертів, яким журналісти можуть ставити профільні питання
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