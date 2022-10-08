Судно з українським зерном, яке не прийняли в Лівані, пришвартувалося в Туреччині

"Судно Razoni, що першим вийшло з Одеського порту і прямувало до порту Тріполі у Лівані, пришвартувалося у порту Мерсін у Туреччині, а це означає, що усі проблеми навколо цього суховантажу зникли", - сказав він.

За словами дипломата, у суботу, коли судно мало прибути до Тріполі, до цієї події була велика увага.

Осташ додав, що після того, як замовник відмовився від вантажу в порту Тріполі (Ліван), він побачив величезне зацікавлення до України щодо постачання зерна до країн Близького Сходу.

"Я відчув, що Україна дуже важлива для світу у боротьбі з продовольчою кризою. Наша країна дійсно рятує світ. Я побачив величезне зацікавлення до України щодо постачання зерна до країн Близького Сходу", - сказав посол