CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСудно з українською кукурудзою, від якого відмовився раніше покупець у Лівані через "порушення термінів доставки", пришварутвалося у порту Мерсін у Туреччині.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Судно з українським зерном, яке не прийняли в Лівані, пришвартувалося в Туреччині
"Судно Razoni, що першим вийшло з Одеського порту і прямувало до порту Тріполі у Лівані, пришвартувалося у порту Мерсін у Туреччині, а це означає, що усі проблеми навколо цього суховантажу зникли
Фото: Фейсбук Володимира Зеленського
Про це відомо з даних сервісу для відстеження суден Marine Traffic, посол України в Лівані Ігор Осташ на брифінгу в Медіацентрі Україна – повідомляє Укрінформ.
"Судно Razoni, що першим вийшло з Одеського порту і прямувало до порту Тріполі у Лівані, пришвартувалося у порту Мерсін у Туреччині, а це означає, що усі проблеми навколо цього суховантажу зникли", - сказав він.
За словами дипломата, у суботу, коли судно мало прибути до Тріполі, до цієї події була велика увага.
Осташ додав, що після того, як замовник відмовився від вантажу в порту Тріполі (Ліван), він побачив величезне зацікавлення до України щодо постачання зерна до країн Близького Сходу.
"Я відчув, що Україна дуже важлива для світу у боротьбі з продовольчою кризою. Наша країна дійсно рятує світ. Я побачив величезне зацікавлення до України щодо постачання зерна до країн Близького Сходу", - сказав посол
За даними Marine Traffic, судно прибуло в порт 9 серпня.
Фото: MARINE TRAFFIC
Нагадуємо, що покупець у Лівані відмовився від поставки української кукурудзи, яку завантажили на перше судно, яке вийшло з українського чорноморського порту після початку повномасштабної війни. Він відмовився прийняти вантаж через затримку термінів доставки на понад 5 місяців.
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10 08 2022 14:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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