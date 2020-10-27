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Суднобудівний завод "Укроборонпрому" розпочав процедуру банкрутства

Строк не може перевищувати 30 днів
Госпсуд Миколаївської області зареєстрував ухвалу, якою відкрив провадження у справі про банкрутство - Миколаївський суднобудівний завод звернувся до суду з відповідною заявою у серпні. =
Суднобудівний завод "Укроборонпрому" розпочав процедуру банкрутства Фото: Укрінформ

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на Єдиний держреєстр судових рішень, пише "Економічна правда".

З 16 жовтня суд постановив ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника.

У липні минулого року "Укроборонпром" перерахував заводу допомоги на понад 80 мільйонів гривень для погашення заборгованості з виплат заробітної плати, а також компенсацій, податків та зборів, пов’язаними з оплатою праці на підприємстві. Ці кошти підприємство отримало на засадах "зворотної фінансової допомоги".

У документах справи зокрема міститься інформація про провадження підприємством діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

Через це у вересні підготовче засідання суду було відкладено на час, необхідний для оформлення допуску до державної таємниці арбітражному керуючому. Такий строк не може перевищувати 30 днів. 

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27 10 2020 13:22
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