Суднобудівний завод "Укроборонпрому" розпочав процедуру банкрутства
Про це повідомляє Finbalance з посиланням на Єдиний держреєстр судових рішень, пише "Економічна правда".
З 16 жовтня суд постановив ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника.
У липні минулого року "Укроборонпром" перерахував заводу допомоги на понад 80 мільйонів гривень для погашення заборгованості з виплат заробітної плати, а також компенсацій, податків та зборів, пов’язаними з оплатою праці на підприємстві. Ці кошти підприємство отримало на засадах "зворотної фінансової допомоги".
У документах справи зокрема міститься інформація про провадження підприємством діяльності, пов’язаної з державною таємницею.
Через це у вересні підготовче засідання суду було відкладено на час, необхідний для оформлення допуску до державної таємниці арбітражному керуючому. Такий строк не може перевищувати 30 днів.
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