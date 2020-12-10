Укроборонпром замовив бронетехніку в компанії Олега Гладковського

Його звинувачують у розкраданні в «оборонці»

Державне підприємство Укроборонсервіс, яке є «дочкою» Укроборонпрому, закупило 6 бронеавтомобілів у компанії, яка належить «Богдан Моторс» Олега Гладковського.

Як повідомляє "Громадське", про це пише «Наші гроші» з посиланням на дані у системі «Прозоро».

Шість броньованих автомобілів для ЗСУ коштували майже 45 мільйонів гривень. Причому така покупка звільнена від оподаткування.

Транспорт мають доставити до 20 листопада. До цього часу Укроборонсервіс має виплатити 70% авансу, тобто понад 31 мільйон гривень, ДочП «Автоскладальний завод №2» ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс». Решту коштів виплатять після доставки транспорту.

Укроборонсервіс, як частина державного концерну Укроборонпром, серед іншого виготовляє для української армії машини артилерійської розвідки «Барс-8АР» на базі легкого бронемобіля «Барс-8».

Сам «Барс-8» виготовляє корпорація «Богдан» у Черкасах спільно з ПрАТ «Науково-виробниче об’єднання «Практика» Олега Висоцького. Його збирають на платформі пікапа Dodge Ram.

У виданні Міністерства оборони України повідомляли, що такий автомобіль ввели до переліку озброєння ЗСУ з 2020 року.

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