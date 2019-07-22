НОВИНИПредставники прокуратури та Служби безпеки прийшли з обшуками до Кабінету міністрів, Прикордонслужби, Державної фіскальної служби та держпідприємства "Спецтехноекспорт" у справі про розкрадання коштів у оборонній сфері.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкрадання в оборонці: силовики прийшли з обшуками в Кабмін, Прикордонслужбу та ДФС
Обшуки проводяться в межах провадження за фактом заволодіння 6,739 мільйона доларів
Фото:Facebook
За даними слідства, цими коштами заволоділи при укладанні контракту між іноземною фірмою та одним із підприємств концерну Укроборонпром. Про це повідомили в прес-службі Генпрокуратури.
Під час обшуку правоохоронці вилучають оригінали документів та "інших речей і предметів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні".
Раніше, голова наглядової ради "Укроборонпрому" Айварас Абромавічус заявив, що аудит концерну може розпочатися уже у вересні.
Також у РНБО створять координаційний центр для реформування "Укроборонпрому".
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