Розкрадання в оборонці: силовики прийшли з обшуками в Кабмін, Прикордонслужбу та ДФС

Обшуки проводяться в межах провадження за фактом заволодіння 6,739 мільйона доларів

Представники прокуратури та Служби безпеки прийшли з обшуками до Кабінету міністрів, Прикордонслужби, Державної фіскальної служби та держпідприємства "Спецтехноекспорт" у справі про розкрадання коштів у оборонній сфері.

За даними слідства, цими коштами заволоділи при укладанні контракту між іноземною фірмою та одним із підприємств концерну Укроборонпром. Про це повідомили в прес-службі Генпрокуратури.

Під час обшуку правоохоронці вилучають оригінали документів та "інших речей і предметів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні".

Раніше, голова наглядової ради "Укроборонпрому" Айварас Абромавічус заявив, що аудит концерну може розпочатися уже у вересні.

Також у РНБО створять координаційний центр для реформування "Укроборонпрому".