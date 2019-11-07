Голова наглядової ради заявив, що аудит "Укроборонпрому" ймовірно почнеться у вересні

Міжнародний аудит державного концерну "Укроборонпром" можуть провести уже у вересні 2019 року

Зазначається, що тендер на вибір аудитора мають оголосити вже найближчим часом. Вибирати аудитора будуть через систему Prozorro.

"Ми очікуємо, що вже у вересні буде обрано переможця торгів, який розпочне аудит Укроборонпрому. За нашими оцінками, він триватиме 6-9 місяців. Це дозволить отримати детальну інформацію щодо реального стану речей на кожному підприємстві концерну", — повідомив голова наглядової ради концерну Айварас Абромавічус, інформує "Громадське" з посиланням на прес-службу "Укроборонпрому".

Аудит концерну проведуть за 2018-2019 роки. Більший період аудиту обрати не змогли через обмеженість державного фінансування.

"По-перше, якщо взяти для аналізу період з 2014, не кажучи вже про період з 2011 року, то результатів цього аудиту доведеться очікувати роками. По-друге, виділених Урядом 32,5 млн грн на це просто не вистачає", — зазначив Абромавічус.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України створить Координаційний центр з упровадження реформ оборонно-промислового комплексу.

Центр буде здійснювати всебічний аналіз нинішньої ситуації, відповідати за вибір оптимальної моделі реформування.

Раніше Кабінет міністрів України виділив 32,5 млн грн на міжнародний аудит Державного концерну "Укроборонпром".

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