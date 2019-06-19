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Кабмін виділив 32,5 мільйона на міжнародний аудит "Укроборонпрому"
Кабінет міністрів України виділив 32,5 млн грн на міжнародний аудит Державного концерну "Укроборонпром"
Фото:Facebook
“Ми вимушені вносити зміни в питання міжнародного аудиту Укроборонпрому. Скоригували суму до 32,5 млн грн. Кажу твердо: аудиту Укроборонпрому - бути. Ми на цьому наполягаємо і профінансуємо процес”, - сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє "Укрінформу".
Нагадаємо, на початку червня Кабінет Міністрів України прийняв рішення скасувати власне розпорядження про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету у сумі 32 мільйони гривень.
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