Кабмін виділив 32,5 мільйона на міжнародний аудит "Укроборонпрому"

Таке рішення було ухвалене на засідання уряду.

“Ми вимушені вносити зміни в питання міжнародного аудиту Укроборонпрому. Скоригували суму до 32,5 млн грн. Кажу твердо: аудиту Укроборонпрому - бути. Ми на цьому наполягаємо і профінансуємо процес”, - сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє "Укрінформу".

Нагадаємо, на початку червня Кабінет Міністрів України прийняв рішення скасувати власне розпорядження про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету у сумі 32 мільйони гривень.

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