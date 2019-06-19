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Кабмін виділив 32,5 мільйона на міжнародний аудит "Укроборонпрому"

Кабінет міністрів України виділив 32,5 млн грн на міжнародний аудит Державного концерну "Укроборонпром"
Таке рішення було ухвалене на засідання уряду.
Кабмін виділив 32,5 мільйона на міжнародний аудит "Укроборонпрому" Фото:Facebook

“Ми вимушені вносити зміни в питання міжнародного аудиту Укроборонпрому. Скоригували суму до 32,5 млн грн. Кажу твердо: аудиту Укроборонпрому - бути. Ми на цьому наполягаємо і профінансуємо процес”, - сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє "Укрінформу".

Нагадаємо, на початку червня Кабінет Міністрів України прийняв рішення скасувати власне розпорядження про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету у сумі 32 мільйони гривень.

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19 06 2019 15:51
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