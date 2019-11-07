У Зеленського відповіли, чи люструватимуть власну команду

"Коли парламент його розгляне, підтримає і тоді тільки можна говорити, чи буде він у правовому полі, чи ні"

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що масова люстрація посадовців часів президентства Петра Порошенка торкнеться також і команди Володимира Зеленського.

Стефанчук про це заявив під час обговорення відставки міністра закордонних справ Павла Клімкіна і призначення на цю посаду Вадима Пристайка, повідомляє "Українська правда".

Перед цим нардеп Володимир Ар'єв запитав, чи все впорядку з логічно-наслідковим зв'язком у глави держави, якщо він пропонує міністром людину, яку потім же, за його законом, можуть люструвати.

"Сьогодні президент Зеленський заявив, що всі чиновники з 2014 по 2019 роки мають бути люстровані. Пан Пристайко був ефективним заступником міністра закордонних справ до 2017 року. Отже, за логікою президента, його кандидат пан Пристайко має бути люстрований. У мене питання: а що у президента з логічно-наслідковим зв'язком?", - заявив Ар'єв.

Стефанчук відповів, що про це можна буде говорити, коли Верховна Рада отримає проект закону про який йдеться.

"Коли парламент його розгляне, підтримає і тоді тільки можна говорити, чи буде він у правовому полі, чи ні", - сказав він.

"Але я глибоко переконаний, що у разі підтримки, у нас буде абсолютне виконання всіх норм положень чинного законодавства", - додав представник президента.

У свою чергу віце-спікер Ірина Геращенко уточнила, чи означає це, що під люстрацію також підпадають члени команди Зеленського Олександр Данилюк та Айварас Абромавичус.

"Немає у нас питань, пов'язаних з тим, чи команда це президента, чи не команда. У разі підтримки цього закону він буде поширюватися на всіх осіб, які підпадають під норми цього закону", - заявив Стефанчук.

Геращенко висловила сподівання, що Данилюк та Абромавичус почули цю відповідь.

Нагадаємо, Зеленський пропонує люструвати всіх високопосадовців, які керували Україною з 2014 по 2019 роки