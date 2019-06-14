Судова реформа провалилася, – заступник глави АП
"Ухвалення таких (що не ґрунтуються на вимогах Конституції та законів України) рішень продовжує руйнувати довіру до судової системи, яка й так не є високою. Вважаємо, що наявність низки подібних судових рішень є очевидним свідченням провалу судової реформи, яка відбувалася під контролем Адміністрації колишнього Президента України", - заявив заступник глави АП Руслан Рябошапка, повідомляє сайт Президента.
У зв’язку з цим Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення створити експертну групу для оцінки результатів проведеної "судової реформи" та підготовки законодавчих і практичних кроків для невідкладного вирішення проблем функціонування судової гілки влади, заявляє Рябошапка.
Також він додав, що в АП також очікують "швидкої та принципової реакції Вищої ради правосуддя на такі рішення".
Нагадаємо, що 22 січня 2016 року Конституційний суд схвалив проект судової реформи.
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