Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Судова реформа провалилася, – заступник глави АП

"Ухвалення таких (що не ґрунтуються на вимогах Конституції та законів України) рішень продовжує руйнувати довіру до судової системи, яка й так не є високою"
В Адміністрації Президента занепокоєні ситуацією, що складається останнім часом у зв’язку з проголошенням різними судовими інстанціями (зокрема "реформованими") рішень, що, на думку юристів, не ґрунтуються на вимогах Конституції та закону.
Судова реформа провалилася, – заступник глави АП Руслан Рябошапка. Фото: minjust.gov.ua

"Ухвалення таких (що не ґрунтуються на вимогах Конституції та законів України) рішень продовжує руйнувати довіру до судової системи, яка й так не є високою. Вважаємо, що наявність низки подібних судових рішень є очевидним свідченням провалу судової реформи, яка відбувалася під контролем Адміністрації колишнього Президента України", -  заявив заступник глави АП Руслан Рябошапка, повідомляє сайт Президента.

У зв’язку з цим Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення створити експертну групу для оцінки результатів проведеної "судової реформи" та підготовки законодавчих і практичних кроків для невідкладного вирішення проблем функціонування судової гілки влади, заявляє Рябошапка.

Також він додав, що в АП також очікують "швидкої та принципової реакції Вищої ради правосуддя на такі рішення".

Нагадаємо, що 22 січня 2016 року Конституційний суд схвалив проект судової реформи.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 06 2019 21:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Страх політики і політика страху

Страх політики і політика страху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.