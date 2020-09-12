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Суди стягнули з держбюджету 200 мільйонів на користь заводу Ахметова

"Податковий орган допустився протиправної бездіяльності щодо неподання до органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, висновку із зазначенням суми податку, що підлягає відшкодуванню"
Єнакіївський металургійний завод стягнув з державного бюджету борг за відшкодування податку на додану вартість в розмірі 106,7 мільйона гривень та пеню в розмірі 105,9 мільйона гривень.
Суди стягнули з держбюджету 200 мільйонів на користь заводу Ахметова Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Finbalance.

Так, Перший апеляційний адмінсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Офісу великих платників податків ДПС та залишив без змін рішення Донецького окружного адмінсуду, яким було частково задоволено позов ПрАТ "Єнакіївський металургійний завод" (м. Маріуполь) до податківців і Головного управління Державної казначейської служби в м. Києві.

Цим рішенням стягнуто з держбюджету на користь позивача суму бюджетного відшкодування з ПДВ за січень 2015 року в розмірі 106,7 млн грн й пеню в розмірі 105,9 млн грн за порушення строку відшкодування ПДВ.

Суд апеляційної інстанції теж вирішив, що "податковий орган допустився протиправної бездіяльності щодо неподання до органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, висновку із зазначенням суми податку, що підлягає відшкодуванню".

За даними держреєстру, кінцевим бенефіціаром ПрАТ "Єнакіївський металургійний завод" є Рінат Ахметов, а власником істотної участі - в т.ч. Вадим Новинський.

Виробничі потужності підприємства знаходяться на окупованій частині Донбасу. За даними групи "Метінвест", вона втратила контроль над активами і майном заводу в березні 2017 року.

"Єнакіївський металургійний завод" знаходиться в процедурі банкрутства.

Нагадаємо, що раніше Фонд держмайна програв суд Ахметову за "Укртелеком"

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09 12 2020 09:55
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