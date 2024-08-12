Суджа під контролем ЗСУ. Оприлюднено відео з вулиць міста

Вузлове місто Суджа в Курській області рф повністю перебуває під контролем ЗСУ.

Про це стало відомо із відео, яке з'явилося у мережі.

На одному із оприлюднених роликів український боєць прогулюється однією з вулиць міста.

"Облазили ми майже всю Суджу. Де ті п**ори там ховаються, я поняття не маю. Знаходимося майже в самому центрі. Коротше, для руснявих чепушил, які там розповідають, що Суджа їхня: за щічку беріть та забирайтеся геть" – зазначає боєць.

В іншому ролику, розміщеному в Мережі, українські бійці їдуть в машині центральною вулицею Суджі, тим самим підтверджуючи повний контроль над містом.

Нагадаємо, українські захисники продовжують операцію у Курській області. Під їхнім контролем близько тисячі квадратних кілометрів. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час Ставки верховного головнокомандувача. За його словами, угруповання українських захисників продовжують виконувати поставлені завдання. Бої точаться практично по всьому фронту. При цьому ситуація на полі бою – під контролем ЗСУ.