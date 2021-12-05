Суецький канал розширюють після того, як у березні судно його заблокувало
Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова очільника управління Усами Рабіа, повідомляє "Економічна правда".
На виконання плану, кажуть у Єгипті, знадобиться до 24 місяців.
Рабіа пояснив, що збільшуватимуть ділянку довжиною у 30 кілометрів між містом Суец та Біттер Лейкс на 40 метрів у східному напрямкові. Крім того, цю ділянку планують поглибити з 20 до 22 метрів.
Друга смуга каналу, що була відкрита у 2015 році на півночі Біттер Лейкс та забезпечує двосторонній рух, буде розширена на 10 км з південної сторони озера, щоб досягти загальної довжини 82 км.
Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі додав, що про розширення каналу говорили й раніше, та блокування шляху судном Ever Given підкреслило необхідність втілення плану.
Нагадаємо, що економічний суд єгипетського міста Ісмаїлія 12 квітня наклав арешт на контейнеровоз Ever Given, з вини якого Суецький канал був заблокований 6 днів - умовою зняття арешту є повне відшкодування збитків власником судна.
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