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Суецький канал розширюють після того, як у березні судно його заблокувало

На виконання плану, кажуть у Єгипті, знадобиться до 24 місяців
Управління Суецького каналу планує розширити та поглибити південну частину водного шляху, де контейнеровоз Ever Given заблокував рух транспорту на 6 днів наприкінці березня.
Суецький канал розширюють після того, як у березні судно його заблокувало Фото: Google

Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова очільника управління Усами Рабіа, повідомляє "Економічна правда".

На виконання плану, кажуть у Єгипті, знадобиться до 24 місяців. 

Рабіа пояснив, що збільшуватимуть ділянку довжиною у 30 кілометрів між містом Суец та Біттер Лейкс на 40 метрів у східному напрямкові. Крім того, цю ділянку планують поглибити  з 20 до 22 метрів.

Друга смуга каналу, що була відкрита у 2015 році на півночі Біттер Лейкс та забезпечує двосторонній рух, буде розширена на 10 км з південної сторони озера, щоб досягти загальної довжини 82 км.

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі додав, що про розширення каналу говорили й раніше, та блокування шляху судном Ever Given підкреслило необхідність втілення плану.

Нагадаємо, що економічний суд єгипетського міста Ісмаїлія 12 квітня наклав арешт на контейнеровоз Ever Given, з вини якого Суецький канал був заблокований 6 днів - умовою зняття арешту є повне відшкодування збитків власником судна.

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12 05 2021 10:57
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