Сумніви в армії Естонії: Чи вистачить росії сил на новий масштабний наступ?
Є сумніви щодо того, чи вистачить росії ресурсів для проведення нового масштабного наступу навесні 2024-го, наголосив полковник естонської армії Янно Мярк.
Під час інтерв'ю ERR він розповів, що протягом року у рф щомісяця мобілізують приблизно 30 тисяч людей.
Втім, у цих сил немає того рівня підготовки та оснащення, який був у російських військ на початку повномасштабного вторгнення в Україну.
"Якщо подивитися на живу силу, то, мабуть, російські війська здатні підтримувати нинішні темпи наступу, і, можливо, можуть розпочати наступ на новому напрямку. Але оцінити ймовірність цього досить складно", — сказав військовий.
Нагадаємо,під Авдіївкою росія здійснила один з найбільших танкових нападів за всю війну, але ЗСУ не лише його успішно відбили, а й завдали росіянам нищівної поразки - росіяни втратили третину танків.