Сумніви в армії Естонії: Чи вистачить росії сил на новий масштабний наступ?

Але не заперечують, що агресор може спробувати його почати.

Є сумніви щодо того, чи вистачить росії ресурсів для проведення нового масштабного наступу навесні 2024-го, наголосив полковник естонської армії Янно Мярк.

Під час інтерв'ю ERR він розповів, що протягом року у рф щомісяця мобілізують приблизно 30 тисяч людей.

Втім, у цих сил немає того рівня підготовки та оснащення, який був у російських військ на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

"Якщо подивитися на живу силу, то, мабуть, російські війська здатні підтримувати нинішні темпи наступу, і, можливо, можуть розпочати наступ на новому напрямку. Але оцінити ймовірність цього досить складно", — сказав військовий.

Нагадаємо,під Авдіївкою росія здійснила один з найбільших танкових нападів за всю війну, але ЗСУ не лише його успішно відбили, а й завдали росіянам нищівної поразки - росіяни втратили третину танків.