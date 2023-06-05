Сунак проситиме Байдена підтримати кандидатуру Воллеса на посаду генсека НАТО

Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак цього тижня відвідає Вашингтон.

Він використає поїздку до США для лобіювання кандидатури Бена Воллеса на посаду наступного голови НАТО.

Про це повідомляє The Telegraph.

Прем'єр-міністр проведе у Вашингтоні два дні та зустрінеться з американським президентом у Білому домі.

Вони обговорять співпрацю в галузі економіки, торгівлі, науки і технологій; очікується підписання мільярдних угод про бізнес-інвестиції у Великій Британії, а також шляхи регулювання штучного інтелекту.

Бен Воллес популярний в США завдяки своїй центральній ролі у створенні міжнародної коаліції на підтримку України. Він довів оборонні витрати Британії до 2,25% ВВП і наполягає на тому, аби ті досягли 3% до кінця десятиліття.

Минулого місяця Сунак провів час на полях нещодавньої зустрічі G7 в Хіросімі, лобіюючи інтереси Воллеса.

У Британії побоюються, що французи і німці об'єднаються, аби не допустити британця на цю посаду. Є думака, що вони підтримають першу жінку-генерального секретаря, аби зірвати перемогу Воллеса. Іншим фаворитом вважається Метте Фредеріксен, прем'єр-міністерка Данії, яка зустрінеться з Байденом вже сьогодні.

Метте Фредеріксен керує країною, яка не витрачає на оборону 2% ВВП, а її збройні сили налічують менше 20 000 військовослужбовців.

"Я не впевнений, який сигнал це дасть іншим країнам щодо 2-відсоткового показника", – сказало джерело у британському уряді.