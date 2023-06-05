Матеріали:
Теми:

Сунак проситиме Байдена підтримати кандидатуру Воллеса на посаду генсека НАТО

05 червня 2023, 10:28
Сунак проситиме Байдена підтримати кандидатуру Воллеса на посаду генсека НАТО
Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак цього тижня відвідає Вашингтон.

Він використає поїздку до США для лобіювання кандидатури Бена Воллеса на посаду наступного голови НАТО.

Про це повідомляє The Telegraph.

Прем'єр-міністр проведе у Вашингтоні два дні та зустрінеться з американським президентом у Білому домі.

Вони обговорять співпрацю в галузі економіки, торгівлі, науки і технологій; очікується підписання мільярдних угод про бізнес-інвестиції у Великій Британії, а також шляхи регулювання штучного інтелекту.

Бен Воллес популярний в США завдяки своїй центральній ролі у створенні міжнародної коаліції на підтримку України. Він довів оборонні витрати Британії до 2,25% ВВП і наполягає на тому, аби ті досягли 3% до кінця десятиліття.

Минулого місяця Сунак провів час на полях нещодавньої зустрічі G7 в Хіросімі, лобіюючи інтереси Воллеса.

У Британії побоюються, що французи і німці об'єднаються, аби не допустити британця на цю посаду. Є думака, що вони підтримають першу жінку-генерального секретаря, аби зірвати перемогу Воллеса. Іншим фаворитом вважається Метте Фредеріксен, прем'єр-міністерка Данії, яка зустрінеться з Байденом вже сьогодні.

Метте Фредеріксен керує країною, яка не витрачає на оборону 2% ВВП, а її збройні сили налічують менше 20 000 військовослужбовців.

"Я не впевнений, який сигнал це дасть іншим країнам щодо 2-відсоткового показника", – сказало джерело у британському уряді.

Раніше польський прем'єр заявив, що Україна воює в інтересах НАТО і тому заслуговує на короткий шлях до Альянсу.
НАТОБайденВоллесСунак

Останні матеріали

Потрібно заново вивчити мову геополітики і жорсткої сили. Китай виграє від ослаблення росії, тож Захід повинен готуватися вже зараз – Ендрю Міхта
Політика
Потрібно заново вивчити мову геополітики і жорсткої сили. Китай виграє від ослаблення росії, тож Захід повинен готуватися вже зараз – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 05 червня 2023, 12:27
Західні лідери заговорили про успіх України та її право бути в НАТО. На черзі – Вашингтон – Філліпс О'Брайен
Політика
Західні лідери заговорили про успіх України та її право бути в НАТО. На черзі – Вашингтон – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 червня 2023, 09:02
Адміністрація Байдена підриває свою справу стратегічно безглуздими заявами щодо українських атак на території росії. Їй варто наслідувати досвід Черчиля – Еліот Коен
Адміністрація Байдена підриває свою справу стратегічно безглуздими заявами щодо українських атак на території росії. Їй варто наслідувати досвід Черчиля – Еліот Коен
Переклад iPress – 02 червня 2023, 12:45
Атака безпілотників на москву. У путіна проблеми з безпекою кордону – реакція західних експертів та ЗМІ
Атака безпілотників на москву. У путіна проблеми з безпекою кордону – реакція західних експертів та ЗМІ
Переклад iPress – 02 червня 2023, 08:33
На кремлівському ТБ немає єдності. Пропагандони путіна сперечаються про російський
На кремлівському ТБ немає єдності. Пропагандони путіна сперечаються про російський "план перемоги" у війні – Джулія Девіс
Переклад iPress – 01 червня 2023, 15:10
Війна в Україні може стати випробувальним полігоном для штучного інтелекту. Пентагон має зайнятися цим питанням – Джеймс Ставрідіс
Технології
Війна в Україні може стати випробувальним полігоном для штучного інтелекту. Пентагон має зайнятися цим питанням – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 01 червня 2023, 12:04
Чому ПВО важко відстежити
Технології
Чому ПВО важко відстежити "Шахеди". І навіщо росіянам ЗРК "Панцир" на дахах у центрі москви – Том Купер
Переклад iPress – 01 червня 2023, 08:37
Шантаж триває. Але час покласти край російському піратству в Чорному морі – Курт Волкер
Політика
Шантаж триває. Але час покласти край російському піратству в Чорному морі – Курт Волкер
Переклад iPress – 31 травня 2023, 16:58
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється