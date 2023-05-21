Сунак вважає Китай головним викликом глобальній безпеці

Британський прем'єр назвав Пекін "авторитарним" вдома та "напористим" за кордоном.

21 травня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, по завершенні саміту G7 в Хірошімі, назвав Китай найбільшим викликом для світу.

Про це повідомляє Politico.

"Китай є найбільшим викликом нашого часу для глобальної безпеки і процвітання. Він стає дедалі більш авторитарним вдома і напористим за кордоном", – сказав Сунак журналістам.

Британський прем'єр-міністр не закликав до "розриву зв'язків" між Китаєм і Заходом, але підтримав «зменшення ризиків» – цей вираз використали лідери G7 у спільному комюніке 20 травня.

"Ми будемо працювати разом, як G7, так і інші країни, щоб переконатися, що ми можемо зменшити ризики для себе і зменшити вразливість ланцюгів постачання, що ми спостерігаємо з боку Китаю; зробити кроки, необхідні для захисту від ворожих інвестицій, і зробити це так, щоб не завдати шкоди один одному", – сказав Сунак.

Сунак перебуває під зростаючим тиском з боку членів його Консервативної партії, які вимагають посилення урядової лінії щодо Китаю. 17 травня колишній прем'єр-міністр Ліз Трасс закликала Сунака внести Китай до списку "загроз" для безпеки Великої Британії.

Раніше повідомлялось, що країни G7 будуть інвестувати в Китай попри кроки щодо "зниження ризиків".