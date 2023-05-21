Країни G7 будуть інвестувати в Китай попри кроки щодо "зниження ризиків" – Шольц

Він пояснив, що ніхто не зацікавлений у стримуванні розвитку Китаю.

Країни G7 забезпечать продовження інвестицій в Китай, навіть попри кроки для "зниження ризиків", пов'язаних із впливом другої за величиною економіки світу.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Reuters.

Лідери G7 завершують триденний саміт в японському місті Хірошіма, під час якого вони відправили Китаю сигнали з усіх питань - від напівпровідників до "економічного примусу" і практики кредитування. Попри те, що вони погодилися "знизити ризики" у відносинах із Пекіном, країни G7 не будуть "від'єднуватися" від Китаю.

У розмові з німецькою телекомпанією ZDF в кулуарах саміту Шольц сказав, що великі інвестиції продовжуватимуться, так само не будуть блокуватися ланцюги поставок та експорт до Китаю.

Шольц пояснив, що хоча країни G7 хочуть обмежити ризики, але ніхто не зацікавлений у стримуванні розвитку Китаю.

Раніше повідомлялось, що глава Євроради закликає до "стабільної та конструктивної" співпраці з Китаєм.