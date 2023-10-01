Сунак заявив, що наразі немає планів надсилати британські війська в Україну

За словами британського прем'єра, цього не станеться найближчим часом.

Уряд Великої Британії хоче направити військових інструкторів в Україну на додаток до підготовки українських збройних сил у Британії або інших західних країнах, як це відбувається зараз.

Про це заявив британський міністр оборони Грант Шеппс, повідомляє Reuters.

Згодом прем'єр-міністр Ріші Сунак заперечив, що це станеться найближчим часом.

Досі Британія та її союзники уникали формальної військової присутності в Україні, щоб зменшити ризик прямого конфлікту з росією.

За останній рік Британія провела курси військової підготовки для близько 20 тисяч українських солдатів і має намір підготувати ще стільки ж у майбутньому.

В інтерв'ю газеті Sunday Telegraph Шеппс сказав, що після обговорення з британським військовим керівництвом є можливість запропонувати військову підготовку на території України.

Я говорив сьогодні про те, що в кінцевому підсумку ми могли б наблизити навчання і фактично провести їх в Україні. Особливо на заході країни”, - зазначив Шеппс.

Він також висловив сподівання, що британські оборонні компанії, такі як BAE Systems, продовжать реалізацію планів зі створення заводів в Україні.

Сунак заперечив, що британські військові можуть тренувати сили в Україні, повідомляє SkyNews. За його словами, цього не станеться найближчим часом.

"Міністр оборони говорив про те, що цілком можливо, що одного дня в майбутньому ми зможемо провести деякі з цих тренувань в Україні. Але це щось на довгострокову перспективу, а не тут і зараз - немає британських солдатів, які будуть відправлені воювати в нинішньому конфлікті", - сказав Сунак.

"Що ми робимо, так це тренуємо українців. Ми робимо це тут, у Великій Британії. Це те, чим кожен повинен пишатися, тому що це має величезне значення", - додав він.

На заяву Шеппса уже встигли відреагувати в рф. Колишній президент росії Дмітрій Мєдвєдєв заявив, що британські солдати, якщо будуть тренувати українські сили в Україні, стануть законними цілями для російських військ, так само як і німецькі заводи, що виробляють ракети Taurus, якщо постачатимуть їх Києву.

"(Це) перетворить їхніх інструкторів на легальну мішень для наших збройних сил. Прекрасно розуміючи, що вони будуть безжально знищені. І не як найманців, а саме як британських фахівців НАТО", - написав Мєдвєдєв у Telegram.

Потім він переключив свою увагу на Німеччину, розкритикувавши тих, хто хоче, щоб Берлін поставив Україні крилаті ракети Taurus, які можуть завдати удару по російській території.

"Вони кажуть, що це відповідає міжнародному праву. Ну, в такому випадку удари по німецьких заводах, де виробляються ці ракети, також будуть повністю відповідати міжнародному праву", - написав Мєдвєдєв.

Раніше повідомлялося, що після того, як Бен Воллес залишив посаду міністра оборони Великої Британії, його змінив Грант Шеппс.