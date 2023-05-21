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ПОЛІТИКА

Сунак:Безпека України – це наша безпека

21 травня 2023, 12:06
Сунак:Безпека України – це наша безпека
Україна повинна не тільки виграти війну, але й досягти справедливого і тривалого миру

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак наголосив на підтримці його країною захисту України від росії, заявивши, що "безпека України – це наша безпека".

Про це Сунак заявив у своєму виступі в неділю в Хіросімі, повідомляє CNN.

Він нагадав попередню заяву британського уряду про те, що Сполучене Королівство розпочне підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 американського виробництва "цього літа", щоб "підтримати військово-повітряні сили України тим, що їм потрібно в майбутньому".

Сунак привітав "дуже відчутний прогрес у наданні подальшої підтримки", досягнутий на саміті G7, зокрема, підтримку президентом США Джо Байденом "міжнародної коаліції" країн для надання Україні новітніх винищувачів.

"Ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно, тому що їхня безпека – це наша безпека" – заявив прем’єр Британії.

"Україна повинна не тільки виграти війну, але й досягти справедливого і тривалого миру", – наголосив він.

Сунак привітав присутність Володимира Зеленського на саміті G7 в Хіросімі як "дуже потужний момент". У суботу лідери провели двосторонню зустріч.

"Бачити президента Зеленського, який стоїть пліч-о-пліч зі своїми союзниками по "Великій сімці", я думаю, є сигналом для росії та світу, що ми єдині в підтримці президента Зеленського та його народу і будемо продовжувати підтримувати його стільки, скільки знадобиться", – сказав Сунак.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що програми навчання українських пілотів на винищувачах F-16 з боку союзників є сигналом для росії, щоб вона не розраховувала на успіх у своєму вторгненні в Україну навіть у разі тривалого конфлікту.

війнаБританіяСунак

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