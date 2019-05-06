Супрун про слова Зеленського: Сподіваюсь, що він не буде робити висновків, не поговоривши зі мною

Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун сподівається, що Президент Володимир Зеленський змінить свою думку про неї після особистої розмови

Також, на її думку, через те, що Зеленський так пожартував про неї, "йому стало неприємно, і тому він так нервово посміявся".

"Я ще не маю висновків, якою є людиною чи Президентом Зеленський. Він працює недовго. Ще рано робити висновки. Я сподіваюсь, що він також не буде робити висновків, не поговоривши зі мною, не побачивши, якою є наша робота. Та не називатиме мене іменами, які є образливими та непрофесійними", - зазначила Супрун, під час брифінгу у Кабміні, коментуючи висловлювання Зеленського щодо неї в ефірі телеканалу "1+1", йдеться в "Укрінформ".

Напередодні, Президент України Володимир Зеленський в ефірі "1+1" зазначив, зокрема, що до Супрун українці ставляться по-різному.

"Супрун? Ну, по-різному до неї ставляться. Ви ж знаєте, як її називають? Слава Богу, у мене є інший лікар, у моєї сім'ї", - сказав сміючись Зеленський.

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