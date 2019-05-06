Супрун про слова Зеленського: Сподіваюсь, що він не буде робити висновків, не поговоривши зі мною
"Я ще не маю висновків, якою є людиною чи Президентом Зеленський. Він працює недовго. Ще рано робити висновки. Я сподіваюсь, що він також не буде робити висновків, не поговоривши зі мною, не побачивши, якою є наша робота. Та не називатиме мене іменами, які є образливими та непрофесійними", - зазначила Супрун, під час брифінгу у Кабміні, коментуючи висловлювання Зеленського щодо неї в ефірі телеканалу "1+1", йдеться в "Укрінформ".
Напередодні, Президент України Володимир Зеленський в ефірі "1+1" зазначив, зокрема, що до Супрун українці ставляться по-різному.
"Супрун? Ну, по-різному до неї ставляться. Ви ж знаєте, як її називають? Слава Богу, у мене є інший лікар, у моєї сім'ї", - сказав сміючись Зеленський.
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