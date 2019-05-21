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CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Супрун закликає ООН не толерувати присутність РФ у Раді Безпеки

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун закликали світові міжнародні організації, зокрема, ВООЗ, не брати фінансову допомогу від Росії
Вона наголосила, що санкційний режим для Росії повинен бути збережений та розширений.
Супрун закликає ООН не толерувати присутність РФ у Раді Безпеки Фото: styler.rbc.ua

"Кожен, хто знаходиться у цій залі, повинен знайти волю сказати “ні” бізнесу як завжди. ООН не повинні толерувати присутність Російської Федерації у Раді Безпеки, доки ті не повернуться до системи міжнародного права, починаючи з виведення їхніх військ та командних структур з окупованих територій України (Донбасу та Криму) і звільнення всіх військовополонених та політичних в’язнів. Країни-члени ВООЗ та інші міжнародні організації повинні казати “ні” російським грошам, які наповнюють західні рахунки, інакше ви ризикуєте стати заручниками Кремля", - сказала Уляна Супрун, виступаючи на 72-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я у Женеві, повідомляє МОЗ.

"Інакше ви ризикуєте винагородити поведінку, яка анулює переваги, які суспільство отримує від миру та процвітання. Поділ світу на сфери впливу не повинно бути способом організації міжнародних відносин у 21 столітті. Незалежність України належить людям України, і доля України буде вирішуватись українцями, а не столицями інших держав", - сказала Супрун.

Вона підкреслила, що Україна є надійним і вартим довіри партнером для світової спільноти.

"Разом – ми сильніші. Дозвіл імперіалістичним авторитарним державам безкарно діяти, скорочує тривалість життя в Україні та по всьому світу, а також загрожує імплементації 16 цілей сталого розвитку - зокрема щодо миру та інклюзивного суспільства. Ми продовжимо захищати ті цінності, які спричинили мир та процвітання у світі", - наголосила Супрун.

Вона також зауважила, що трансформація системи охорони здоров’я України є еталоном змін в Україні.

"Мене запитують, як Україна втілила цю трансформацію в реальність? Однією з причин нашого успіху є спроможність нашої команди казати “ні” бізнесу як завжди. Корупційні схеми та рентоорієнтована поведінка більше не будуть призводити до втрати мільярдів державного бюджету на лікування пацієнтів. Ми імплементуємо ці реформи у той час, коли Російська Федерація вторглася в Україну і розв’язала війну", - сказала Супрун.

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21 05 2019 18:01
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