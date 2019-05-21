Супрун закликає ООН не толерувати присутність РФ у Раді Безпеки

Вона наголосила, що санкційний режим для Росії повинен бути збережений та розширений.

"Кожен, хто знаходиться у цій залі, повинен знайти волю сказати “ні” бізнесу як завжди. ООН не повинні толерувати присутність Російської Федерації у Раді Безпеки, доки ті не повернуться до системи міжнародного права, починаючи з виведення їхніх військ та командних структур з окупованих територій України (Донбасу та Криму) і звільнення всіх військовополонених та політичних в’язнів. Країни-члени ВООЗ та інші міжнародні організації повинні казати “ні” російським грошам, які наповнюють західні рахунки, інакше ви ризикуєте стати заручниками Кремля", - сказала Уляна Супрун, виступаючи на 72-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я у Женеві, повідомляє МОЗ.

"Інакше ви ризикуєте винагородити поведінку, яка анулює переваги, які суспільство отримує від миру та процвітання. Поділ світу на сфери впливу не повинно бути способом організації міжнародних відносин у 21 столітті. Незалежність України належить людям України, і доля України буде вирішуватись українцями, а не столицями інших держав", - сказала Супрун.

Вона підкреслила, що Україна є надійним і вартим довіри партнером для світової спільноти.

"Разом – ми сильніші. Дозвіл імперіалістичним авторитарним державам безкарно діяти, скорочує тривалість життя в Україні та по всьому світу, а також загрожує імплементації 16 цілей сталого розвитку - зокрема щодо миру та інклюзивного суспільства. Ми продовжимо захищати ті цінності, які спричинили мир та процвітання у світі", - наголосила Супрун.

Вона також зауважила, що трансформація системи охорони здоров’я України є еталоном змін в Україні.

"Мене запитують, як Україна втілила цю трансформацію в реальність? Однією з причин нашого успіху є спроможність нашої команди казати “ні” бізнесу як завжди. Корупційні схеми та рентоорієнтована поведінка більше не будуть призводити до втрати мільярдів державного бюджету на лікування пацієнтів. Ми імплементуємо ці реформи у той час, коли Російська Федерація вторглася в Україну і розв’язала війну", - сказала Супрун.

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