Супутник NASA знайшов на Марсі "свіжий" кратер

"Кратер розташований у регіоні Долини Марінера поблизу екватора, він сформувався в період між вереснем 2016 року і лютим 2019 року

Супутник міжпланетної станції NASA "Mars Reconnaissance Orbiter" сфотографував кратер, що утворився після недавнього зіткнення метеорита з Марсом.

Використовуючи камеру з високою роздільною здатністю (HiRISE), космічний апарат сфотографував новий кратер 17 квітня 2019 року на висоті 255 кілометрів, повідомляє Gizmodo.

"Кратер розташований у регіоні Долини Марінера поблизу екватора, він сформувався в період між вереснем 2016 року і лютим 2019 року. Ми не можемо відстежувати всю поверхню Марсу з більш короткими інтервалами, отже, існує невизначеність щодо того, коли він сформувався", - йдеться у повідомленні.

У пресрелізі NASA фотографію кратера описали як "витвір мистецтва". Речовина, з якої складається метеорит, розкидана навколо кратера на відстані 500 метрів і виділяється темним кольором на тлі червоного марсіанського пилу.



Фото: NASA

За словами дослідників, ширина кратера близько 15−16 метрів. Сам метеорит був всього близько півтора метра в діаметрі. На Землі такий маленький камінь, швидше за все, згорів би в щільних шарах атмосфери і не дістався б до поверхні планети.

Як зазначається, зіткнення метеорита з Марсом також могло підняти на поверхню поклади базальту та льоду, знаходження якого досі є предметом дискусій серед вчених.

Раніше повідомлялося, що дослідники з Арізонського університету в США помітили на рівнині Еллада, що на планеті Марс, рельєф, який за своєю формою схожий на логотип "Зоряного флоту" з відомого фільму "Зоряний шлях".

Нагадаємо, що NASA запропонувало усім бажаючим відправити своє ім'я на Марс.