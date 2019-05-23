NASA запропонувало усім бажаючим відправити своє ім'я на Марс. Це безкоштовно

Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору США опублікувало на своєму сайті пропозицію до всіх бажаючих залишити своє ім'я на Червоній планеті. Досить заповнити реєстраційну форму, щоб вказане ім'я увійшло в список, який пізніше потрапить на панель ровера.

"Оскільки ми готуємося до запуску історичної місії, то хочемо, щоб кожен взяв участь в цій подорожі першовідкривача. Це дивовижний час для NASA, оскільки ми вирушаємо в дорогу, яка покликаний відповісти на основні питання про сусідню планету і походження життя в цілому", - повідомив Томас Цурбухен (Thomas Zurbuchen), заступник керівника наукового підрозділу NASA.

Кожен бажаючий може заповнити реєстраційну форму, в якій має бути вказано ім'я і прізвище. Потім в Лабораторії реактивного руху (JPL) використають електронний промінь, щоб нанести ці імена на кремнієвий чіп з текстовими рядками висотою в 75 нанометрів (0,000075 міліметра). При такому розмірі можна записати понад мільйон імен на чіп, який не перевищує десятицентовик (діаметр - 17,91 міліметра).

Разом з тим всі зареєстровані отримають "посадковий талон", який можна завантажити і роздрукувати. На космічному апараті InSight, який приземлився на Марс 26 листопада минулого року, вирушило понад два мільйони імен. Таким чином Космічне агентство привертає увагу до своїх місій, зокрема до швидкої відправки марсохода "Марс-2020".

Старт місії запланували на липень 2020 року. Якщо запуск пройде за розкладом, то марсохід прибуде до Червоної планети в лютому 2021-го. Нещодавно NASA показало апарат, який доставить ровер на Марс.

"Марс-2020" стане "спадкоємцем" марсохода Curiosity, так як заснований на тій же конструкторській платформі. На нього встановлять мікрофон, щоб записати звуки Марсу. Однак зонд InSight в кінці минулого року вже передав аудіозапис марсіанських вітрів, але він записав її за допомогою датчика тиску повітря, встановленого всередині апарату, і сейсмометра, укріпленого поруч з роботизованою рукою, а не мікрофона.

Разом з марсоходом на Марс вирушить вертоліт NASA, який може стати першим літаючим апаратом, запущеним на Червоній планеті. У березні співробітники Космічного агентства повідомили про його успішні випробування.