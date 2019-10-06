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Сущенко надіслав новий малюнок з колонії

Незаконно засуджений у Росії український журналіст Роман Сущенко, який перебуває в ув'язненні вже 983 дні, надіслав з колонії новий малюнок
На малюнку Сущенка зображено міський пейзаж індійського Бомбея, що нині називається Мумбаї.
Сущенко надіслав новий малюнок з колонії Фото: ukrinform.ua

На звороті малюнка журналіст вказав: "Роман Сущенко. 2019. Парасоля і Бомбей/The Town Hall, Bombay. Папір, кулькова ручка, чай, акварель, олівець", повідомляє "Укрінформ".

 

На малюнку автор зобразив мерію міста Бомбей, яке з 1995 року було перейменоване в Мумбаї. Як вказав Сущенко, яскравим акцентом малюнка стала червона парасоля від сонця.

 

За словами доньки політв'язня Юлії Сущенко, лист датований 20 травня, тобто написаний ще до побачення українця з рідними.

 

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10 06 2019 11:39
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