Сущенко надіслав новий малюнок з колонії

На звороті малюнка журналіст вказав: "Роман Сущенко. 2019. Парасоля і Бомбей/The Town Hall, Bombay. Папір, кулькова ручка, чай, акварель, олівець", повідомляє "Укрінформ".

На малюнку автор зобразив мерію міста Бомбей, яке з 1995 року було перейменоване в Мумбаї. Як вказав Сущенко, яскравим акцентом малюнка стала червона парасоля від сонця.

За словами доньки політв'язня Юлії Сущенко, лист датований 20 травня, тобто написаний ще до побачення українця з рідними.

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