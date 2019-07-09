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Сущенко подякував Порошенкові й Зеленському за зусилля зі звільнення полонених

"Я вдячний і Президентові України Порошенку за те, що він почав цей переговорний процес, об'єднав світові та європейські спільноти і протягом трьох років підтримував мою родину"
Звільнений за обміном з Росією журналіст Роман Сущенко подякував президентам Володимиру Зеленському та Петрові Порошенку за роботу зі звільнення українських політв'язнів.
Сущенко подякував Порошенкові й Зеленському за зусилля зі звільнення полонених Фото: скриншот відео

"Насамперед я хотів би подякувати президентові України Володимиру Зеленському, який, не поступившись інтересами України, знайшов потрібні слова, вагомі аргументи й переконав лідера частини росіян (Путіна) у доцільності піти назустріч і зробити цей акт гуманізму. Я вдячний і Президентові України Порошенку за те, що він почав цей переговорний процес, об'єднав світові та європейські спільноти і протягом трьох років підтримував мою родину", - повідомляє "Укрінформ".

Він висловив думку, що дуже показовим і символічним є те, що полонених українців звільнили через два тижні після святкування Дня Незалежності.

На його переконання, Україна "продемонструвала світу, що вона віддана цивілізованим, демократичним принципам розвитку, і показала свою вірність загальнолюдським і європейським принципам".

"Я хотів би звернутися до президента Зеленського та сказати, що сьогодні він зробив щасливими 35 українських сімей. Це є незаперечний історичний факт. Водночас його сьогодні слухають, бачать і чують, йому вірять ще майже 100 українських сімей, які страждають. Я закликаю його продовжити цей успіх і повернути українським сім'ям їхніх батьків, чоловіків, синів, братів і внуків", - додав Сущенко. 

Нагадаємо, сьогодні, 7 вересня, між Україною і РФ відбувся обмін у форматі 35 на 35. Серед звільнених, зокрема, і власний кореспондент Укрінформу Роман Сущенко, якого в Росії засудили до 12 років ув'язнення за нібито шпигунство.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповіла, що Росія утримує ще 110 громадян України на своїй території та в анексованому Криму.    

 

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07 09 2019 22:26
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