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"Суспільне" відповідатиме за ефір дебатів на "Олімпійському"

"Ми погодилися надати режисера ефіру, а також оператора-постановника трансляції, задіяти творчу групу "Суспільного"
Суспільний мовник відповідатиме за режисуру та художнє керівництво ефіру зустрічі кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимири Зеленського на НСК "Олімпійський" 19 квітня.
"Суспільне" відповідатиме за ефір дебатів на "Олімпійському" Фото:stv.detector.media

У Суспільному зазначили, що з таким проханням до них звернулися штаби кандидатів на пост Президента України, і команда мовника погодилася надати необхідну допомогу, повідомили у прес-службі мовника.

"Ми погодилися надати режисера ефіру, а також оператора-постановника трансляції, задіяти творчу групу Суспільного, аби забезпечити рівний доступ кожному кандидату до проявів у цьому ефірі. Люди, які „натискають на кнопки“ й націлюють камери, - надзвичайно важливі, адже глядачі буквально бачать картинку їхніми очима. У який момент хто з’являється на екрані, під яким ракурсом, чи з’являється взагалі - усі ці художні елементи дуже впливають на сприйняття глядачами інформації. Суспільний мовник є медіа-компанією, що не належить жодній політичній чи бізнес-групі, а тому може забезпечити незаангажованість висвітлення. Очевидно, це розуміють і самі кандидати", - сказав голова правління "Суспільного" Зураб Аласанія.

Нагадаємо, що кандидат у президенти та чинний глава держави Петро Порошенко підтвердив, що дебати відбудуться 19 квітня о 19:00 на НСК "Олімпійський

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18 04 2019 13:58
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