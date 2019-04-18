"Суспільне" відповідатиме за ефір дебатів на "Олімпійському"
У Суспільному зазначили, що з таким проханням до них звернулися штаби кандидатів на пост Президента України, і команда мовника погодилася надати необхідну допомогу, повідомили у прес-службі мовника.
"Ми погодилися надати режисера ефіру, а також оператора-постановника трансляції, задіяти творчу групу Суспільного, аби забезпечити рівний доступ кожному кандидату до проявів у цьому ефірі. Люди, які „натискають на кнопки“ й націлюють камери, - надзвичайно важливі, адже глядачі буквально бачать картинку їхніми очима. У який момент хто з’являється на екрані, під яким ракурсом, чи з’являється взагалі - усі ці художні елементи дуже впливають на сприйняття глядачами інформації. Суспільний мовник є медіа-компанією, що не належить жодній політичній чи бізнес-групі, а тому може забезпечити незаангажованість висвітлення. Очевидно, це розуміють і самі кандидати", - сказав голова правління "Суспільного" Зураб Аласанія.
Нагадаємо, що кандидат у президенти та чинний глава держави Петро Порошенко підтвердив, що дебати відбудуться 19 квітня о 19:00 на НСК "Олімпійський
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Племінника Ківалова рекомендували до Верховного суду. Попри розслідування ДБР
- ВІДЕО У мережі опублікували нове відео із Зеленським, вантажівкою та кокаїном
- ФОТО Вибори-2019: Як голосували кандидати, - ФОТОРЕПОРТАЖ