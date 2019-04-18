"Суспільне" відповідатиме за ефір дебатів на "Олімпійському"

Суспільний мовник відповідатиме за режисуру та художнє керівництво ефіру зустрічі кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимири Зеленського на НСК "Олімпійський" 19 квітня.

У Суспільному зазначили, що з таким проханням до них звернулися штаби кандидатів на пост Президента України, і команда мовника погодилася надати необхідну допомогу, повідомили у прес-службі мовника.

"Ми погодилися надати режисера ефіру, а також оператора-постановника трансляції, задіяти творчу групу Суспільного, аби забезпечити рівний доступ кожному кандидату до проявів у цьому ефірі. Люди, які „натискають на кнопки“ й націлюють камери, - надзвичайно важливі, адже глядачі буквально бачать картинку їхніми очима. У який момент хто з’являється на екрані, під яким ракурсом, чи з’являється взагалі - усі ці художні елементи дуже впливають на сприйняття глядачами інформації. Суспільний мовник є медіа-компанією, що не належить жодній політичній чи бізнес-групі, а тому може забезпечити незаангажованість висвітлення. Очевидно, це розуміють і самі кандидати", - сказав голова правління "Суспільного" Зураб Аласанія.