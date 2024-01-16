Suzuki також на тиждень зупинила роботу заводу в Угорщині через хуситів

Японський автовиробник Suzuki цього тижня зупинив роботу заводу в Угорщині через атаки бойовиків-хуситів в Червоному морі.

Про це повідомляє японський міжнародний канал NHK.

В компанії заявили, що завод буде закритий з 15 до 21 січня. Там додали, що доставка запчастин з Японії та інших країн відстає від графіка, а потрібні деталі для складання продукції, ймовірно, почнуть надходити вже наступного понеділка.

Атаки хуситів у Червоному морі негативно вплинули на світову автомобільну промисловість.

Так, минулого тижня стало відомо, що через атаки хуситів Tesla призупинила виробництво авто в Німеччині.

Американський виробник електрокарів заявляє, що призупинить більшу частину виробництва на німецькому заводі з 29 січня по 11 лютого.

Японські автовиробники Toyota і Nissan також мають заводи в Європі, але вони заявили, що використовують безпечніші маршрути для отримання компонентів.