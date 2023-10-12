Світ досить швидко наближається до глобальної війни – Буданов

Кирило Буданов пояснив, чому так вважає.

Наразі є декілька конфліктів (наприклад, в Ізраїлі та Нагірному Карабасі), які, на перший погляд, здаються регіональними, але вони всі пов'язані між собою одними й тими самими країнами, які втягнуті в ці процеси.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю "Українській правді".

"Це моя суб'єктивна оцінка: за сукупністю географії ми бачимо кілька конфліктів, які, на перший погляд, здаються регіональними, крім України, але вони всі пов'язані між собою одними й тими самими країнами, які втягнуті в ці процеси", - сказав Буданов, відповідаючи на питання, чи стоїмо ми на порозі Третьої світової війни.

На думку керівника ГУР, "все ж таки ми досить швидко наближаємося до глобальної війни".

Також Буданов заявив, що у подіях, які зараз відбуваються в Ізраїлі, є російський слід.

"Так. Перш за все нам чітко відомо, що трофейна зброя з України все-таки передавалася росіянами угрупованню Хамас. Здебільшого це піхотне озброєння. Є деяка інформація про те, що щось заходило до Хезболли, але наразі достовірно нам це невідомо", – зазначив Буданов, відповіаючи на питання, чи є в цій історії російський слід.

Також він нагадав про поширені у мережі відео, на яких видно "абсолютно, скажімо так, природню для нашого регіону і абсолютно неприродню для Близького Сходу тактику, коли використовувалися FPV-дрони проти бронетехніки". За словами Буданова, використання таких безпілотників – це "ноу-хау" російсько-української війни.

"Ніхто інший, як люди, які пройшли наш театр воєнних дій, не могли такого робити. Оскільки там не було нас, значить, це були росіяни", – зазначив очільник ГУР МОУ.

Також за його словами, ще одним фактом на користь версії з російським слідом є те, що трохи більше, ніж за тиждень до початку нападу Хамас на Ізраїль, на території Лівану почала офіційно мовити російська станція "Супутник" арабською мовою. Це мовлення, наголосив Буданов, відбувається в абсолютно пропагандистському стилі з явними російськими наративами.

Другим фактом очільник ГУР назвав те, що 24 вересня російський космічний апарат, який здатен вести радіоелектронну розвідку та перехоплення супутникових сигналів, перемістився на геостаціонарну орбіту Ізраїля.

Нагадаємо, рух Хамас оголосив про початок операції "Шторм Аль-Акса" проти Ізраїлю вранці 7 жовтня. Палестинські бойовики, зокрема захопили КПП "Ерез" і на деякий період прорвалися до міст Ашкелон і Сдерот, а також атакували фестиваль електронної музики.