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"Світ втомлюється" від війни – президент Бразилії

19 липня 2023, 21:23
Фото: reuters.com
Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що "світ втомився" від війни росії проти України.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Світ починає втомлюватися. Країни починають втомлюватися. Тож настане момент, коли прийде мир. І тоді має бути група країн, здатних розмовляти з росією та розмовляти з Україною", – сказав бразильський президент.

Також він розкритикував президента Чилі Габріеля Борича за його позицію щодо москви. Борич закликав латиноамериканських лідерів чітко засудити війну, стверджуючи, що саме росія порушила міжнародне право та що на місці України в майбутньому може опинитися будь-хто.

На початку літа президент Бразилії сказав, що тепер він підтримує Україну та засуджує агресора.
президент БразиліїЛулавійна

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