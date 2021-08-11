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Світоліна посідає 15 місце у рейтингу WTA

Жіноча тенісна асоціація (WTA) представила рейтинг спортсменок на 8 листопада.
Світоліна посідає 15 місце у рейтингу WTA Фото: з вільного доступу
Перша "ракетка" України Еліна Світоліна опустилася на одну позицію і посідає 15-те місце, передає Укрінформ.
 
Марта Костюк зберегла за собою 50-й рядок, а Ангеліна Калініна покращила своє становище на п'ять позицій, встановивши новий особистий рекорд - 52-е місце.
 
На три позиції піднялася Даяна Ястремська - 97-е місце. Одразу 19 рядків втратила Леся Цуренко - 132-е місце, а Катерина Козлова опустилася на 16 позицій - 145-е місце.
 
Лідерство утримує австралійка Ешлі Барті. У першій трійці також Арина Соболенко з Білорусі та чешка Барбора Крейчикова.
 
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08 11 2021 13:09
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