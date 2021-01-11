Світоліна вилетіла з топ-10 рейтингу WTA

Перша ракетка України втратила 1080 очок за Підсумковий турнір-2019. Тоді вона дійшла до фіналу, але поступилася Ешлі Барті

Перша ракетка України не захистила 1080 очок за Підсумковий турнір і опустилася на 14 місце.

Українська тенісистка Еліна Світоліна вибула з топ-10 одиночного рейтингу WTA. Це сталося вперше із травня 2017 року, передає Укрінформ.

Перша ракетка України втратила 1080 очок за Підсумковий турнір-2019. Тоді вона дійшла до фіналу, але поступилася Ешлі Барті. Цього року їй не вдалося кваліфікуватися на Підсумковий турнір, який пройде в Гвадалахарі. В результаті Світоліна опустилася одразу на вісім позицій і тепер посідає 14 місце.

З інших українських тенісисток відзначимо особистий рекорд Марти Костюк. Вона дебютувала у топ-50. Костюк піднялася на 50-те місце, покращивши свій показник на п'ять рядків.

Ангеліна Калініна піднялася на дві позиції (57), Леся Цуренко – на 14 (113), а Катерина Козлова покращила свій рейтинг на три рядки (129). Опустилися в рейтингу Даяна Ястремська, яка втратила одразу 21 місце (100), а також Катаріна Завацька (179) та Дарія Снігур (188).