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Світоліна вилетіла з топ-10 рейтингу WTA

Перша ракетка України втратила 1080 очок за Підсумковий турнір-2019. Тоді вона дійшла до фіналу, але поступилася Ешлі Барті
Перша ракетка України не захистила 1080 очок за Підсумковий турнір і опустилася на 14 місце.
Світоліна вилетіла з топ-10 рейтингу WTA Еліна Світоліна. Фото: Фокус
Українська тенісистка Еліна Світоліна вибула з топ-10 одиночного рейтингу WTA. Це сталося вперше із травня 2017 року, передає Укрінформ.
 
Перша ракетка України втратила 1080 очок за Підсумковий турнір-2019. Тоді вона дійшла до фіналу, але поступилася Ешлі Барті. Цього року їй не вдалося кваліфікуватися на Підсумковий турнір, який пройде в Гвадалахарі. В результаті Світоліна опустилася одразу на вісім позицій і тепер посідає 14 місце.
 
З інших українських тенісисток відзначимо особистий рекорд Марти Костюк. Вона дебютувала у топ-50. Костюк піднялася на 50-те місце, покращивши свій показник на п'ять рядків.
 
Ангеліна Калініна піднялася на дві позиції (57), Леся Цуренко – на 14 (113), а Катерина Козлова покращила свій рейтинг на три рядки (129). Опустилися в рейтингу Даяна Ястремська, яка втратила одразу 21 місце (100), а також Катаріна Завацька (179) та Дарія Снігур (188).
 
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01 11 2021 12:08
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