На церемонії відкриття Олімпіади Еліна Світоліна стане прапороносицею України

Відома українська тенісистка Еліна Світоліна нестиме прапор України на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024.

Про це тенісистка повідомила в коментарі для Суспільне Спорт у Парижі.

Наразі невідомо, чи нестиме Світоліна прапор сама, чи в парі.

На попередній Олімпіаді у Токіо участь у цьому заході вперше взяли двоє атлетів: тоді прапор несли стрільчиня Олена Костевич та фехтувальник Богдан Нікішин.

Прапор України Еліна нестиме у статусі чинної бронзової призерки Олімпіади з тенісу.

Світоліна – єдина в історії України тенісистка, яка здобувала медаль у цьому виді спорту на Олімпійських іграх.

Церемонія відкриття Ігор-2024 відбудеться вже завтра о 20:00 за київським часом у французькій столиці.

Ми також повідомляли, що до літньої Олімпіади додали нові дисципліни. На 141-й сесії МОК в індійському Мумбаї затвердили включення до програми флаг-футболу, сквошу, лакросу, бейсболу/софтболу та крикету.