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На церемонії відкриття Олімпіади Еліна Світоліна стане прапороносицею України

25 липня 2024, 18:05
На церемонії відкриття Олімпіади Еліна Світоліна стане прапороносицею України
Фото: з вільного доступу
Відома українська тенісистка Еліна Світоліна нестиме прапор України на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024.

Про це тенісистка повідомила в коментарі для Суспільне Спорт у Парижі.

Наразі невідомо, чи нестиме Світоліна прапор сама, чи в парі. 

На попередній Олімпіаді у Токіо участь у цьому заході вперше взяли двоє атлетів: тоді прапор несли стрільчиня Олена Костевич та фехтувальник Богдан Нікішин.

Прапор України Еліна нестиме у статусі чинної бронзової призерки Олімпіади з тенісу. 

Світоліна – єдина в історії України тенісистка, яка здобувала медаль у цьому виді спорту на Олімпійських іграх.

Церемонія відкриття Ігор-2024 відбудеться вже завтра о 20:00 за київським часом у французькій столиці. 

Ми також повідомляли, що до літньої Олімпіади додали нові дисципліни. На 141-й сесії МОК в індійському Мумбаї затвердили включення до програми флаг-футболу, сквошу, лакросу, бейсболу/софтболу та крикету.

 
олімпіадаЕліна Світоліна

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