СПОРТ НОВИНИУкраїнська тенісистка Еліна Світоліна пройшла до півфіналу на Олімпійських іграх-2020 у Токіо. Українка здолала італійку Камілу Джорджі в 1/4 фіналу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вперше в історії: Світоліна вийшла у півфінал Олімпіади-2020
Фото: twitter.com/WTA
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Великого тенісу України.
Світоліна виконала по 2 брейки в кожному сеті і програла по гейму на своїй подачі (вела 5-1 в першій партії й 4-1 у другій).
В активі Еліни Світоліної 6 ейсів, 3 подвійні помилки, 13 віннерів і 27 невимушених помилок, 4 реалізованих брейкпоїнти з 11.
На рахунку Каміли Джорджі 1 ейс, 4 подвійні помилки, 19 віннерів і 36 невимушених помилок, 2 реалізованих брейкпоїнти з 2.
Еліна Світоліна вперше в історії потрапить у півфінал на Олімпійських іграх.
Раніше перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу Олімпіади-2020 в Токіо. У матчі 1/8 фіналу вона взяла гору над гречанкою Марією Саккарі.
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