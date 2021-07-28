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Вперше в історії: Світоліна вийшла у півфінал Олімпіади-2020

Українська тенісистка Еліна Світоліна пройшла до півфіналу на Олімпійських іграх-2020 у Токіо. Українка здолала італійку Камілу Джорджі в 1/4 фіналу.
Вперше в історії: Світоліна вийшла у півфінал Олімпіади-2020 Фото: twitter.com/WTA
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Великого тенісу України.
 
Світоліна виконала по 2 брейки в кожному сеті і програла по гейму на своїй подачі (вела 5-1 в першій партії й 4-1 у другій).
 
В активі Еліни Світоліної 6 ейсів, 3 подвійні помилки, 13 віннерів і 27 невимушених помилок, 4 реалізованих брейкпоїнти з 11.
 
На рахунку Каміли Джорджі 1 ейс, 4 подвійні помилки, 19 віннерів і 36 невимушених помилок, 2 реалізованих брейкпоїнти з 2.
 
Еліна Світоліна вперше в історії потрапить у півфінал на Олімпійських іграх.
 
Раніше перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу Олімпіади-2020 в Токіо. У матчі 1/8 фіналу вона взяла гору над гречанкою Марією Саккарі.
 
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28 07 2021 10:34
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