Плавці Романчук і Фролов пробилися у фінал 800-метрівки Олімпіади-2020

На Олімпійських іграх у Токіо (Японія) триває турнір з плавання.

Фото: Федерація плавання України

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