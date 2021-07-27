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Плавці Романчук і Фролов пробилися у фінал 800-метрівки Олімпіади-2020
Фото: Федерація плавання України
За підсумками попередніх запливів у чоловіків на 800 метрів вільним стилем у фінал змагань вийшли українці Михайло Романчук і Сергій Фролов, передає Укрінформ.
Романчук показав перший загальний час (7 хвилин 41,28 секунди), Фролов - сьомий (7.47,67) серед 35-ти учасників.
Фінал в цій дисципліні відбудеться 29 липня.
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