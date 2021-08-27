СПОРТ НОВИНИУкраїнська тенісистка обіграла француженку Младенович.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Світоліна вийшла у півфінал на турнірі WTA в Чикаго
У півфіналі українка зіграє проти Ребекки Петерсон (Швеція)
Фото: Jimmie48 Tennis Photography
Еліна Світоліна обіграла в матчі 1/4 фіналу турніру WTA в Чикаго (США) Крістіну Младенович (Франція) і пробилася у півфінал, передає Укрінформ.
Світоліна розгромила свою суперницю у двох партіях – 6:1, 6:0.
У півфіналі українка зіграє проти Ребекки Петерсон (Швеція).
Як повідомлялося, Марта Костюк у чвертьфіналі турніру WTA в Чикаго зіграє проти росіянки Варвари Грачової.
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