Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Світоліна вийшла у півфінал на турнірі WTA в Чикаго

У півфіналі українка зіграє проти Ребекки Петерсон (Швеція)
Українська тенісистка обіграла француженку Младенович.
Світоліна вийшла у півфінал на турнірі WTA в Чикаго Фото: Jimmie48 Tennis Photography
Еліна Світоліна обіграла в матчі 1/4 фіналу турніру WTA в Чикаго (США) Крістіну Младенович (Франція) і пробилася у півфінал, передає Укрінформ.
 
Світоліна розгромила свою суперницю у двох партіях – 6:1, 6:0. 
 
У півфіналі українка зіграє проти Ребекки Петерсон (Швеція).  
 
Як повідомлялося, Марта Костюк у чвертьфіналі турніру WTA в Чикаго зіграє проти росіянки Варвари Грачової.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 08 2021 12:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Розклад літніх Олімпійських ігор в Токіо

Розклад літніх Олімпійських ігор в Токіо

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.