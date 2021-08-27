Світоліна вийшла у півфінал на турнірі WTA в Чикаго У півфіналі українка зіграє проти Ребекки Петерсон (Швеція)

Українська тенісистка обіграла француженку Младенович.

Фото: Jimmie48 Tennis Photography

Еліна Світоліна обіграла в матчі 1/4 фіналу турніру WTA в Чикаго (США) Крістіну Младенович (Франція) і пробилася у півфінал, передає Укрінформ. Світоліна розгромила свою суперницю у двох партіях – 6:1, 6:0. У півфіналі українка зіграє проти Ребекки Петерсон (Швеція). Як повідомлялося, Марта Костюк у чвертьфіналі турніру WTA в Чикаго зіграє проти росіянки Варвари Грачової. Читайте також: Вперше в історії: Світоліна вийшла у півфінал Олімпіади-2020

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