Світоліна здобула одну перемогу стартового дня турніру у Швейцарії У квартеті з двома перемогами лідирує Вікторія Голубич (123). Саме з нею сьогодні зустрінеться українка

Краща українська тенісистка Еліна Світоліна провела перші матчі на виставковому турнірі у Швейцарії Elle Spirit Open.

Еліна Світоліна. Фото: Фокус

У "рожевій групі" Еліна (№5 WTA) поступилася Сімоні Вальтерт (284) - 2:6, 5:7 і перемогла Штефані Фегеле (109) - 3:6, 6:3, 10:7, повідомляє Укрінформ. У квартеті з двома перемогами лідирує Вікторія Голубич (123). Саме з нею сьогодні зустрінеться українка. Окрім Світоліної, усі тенісистки представляють Швейцарію. У "чорної групі" грають Іга Свентек (Польща, 49), Жиль Тайхманн (Швейцарія, 63), Леоні Кунг (Шаейцарія, 155) та Конні Перрен (Швейцарія, 254). Нагадаємо, що Завацька виграла тенісний турнір у Франції

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію