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Світоліна здобула одну перемогу стартового дня турніру у Швейцарії

У квартеті з двома перемогами лідирує Вікторія Голубич (123). Саме з нею сьогодні зустрінеться українка
Краща українська тенісистка Еліна Світоліна провела перші матчі на виставковому турнірі у Швейцарії Elle Spirit Open.
Світоліна здобула одну перемогу стартового дня турніру у Швейцарії Еліна Світоліна. Фото: Фокус

У "рожевій групі" Еліна (№5 WTA) поступилася Сімоні Вальтерт (284) - 2:6, 5:7 і перемогла Штефані Фегеле (109) - 3:6, 6:3, 10:7, повідомляє Укрінформ.

У квартеті з двома перемогами лідирує Вікторія Голубич (123). Саме з нею сьогодні зустрінеться українка. Окрім Світоліної, усі тенісистки представляють Швейцарію.

У "чорної групі" грають Іга Свентек (Польща, 49), Жиль Тайхманн (Швейцарія, 63), Леоні Кунг (Шаейцарія, 155) та Конні Перрен (Швейцарія, 254).

Нагадаємо, що Завацька виграла тенісний турнір у Франції

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04 07 2020 15:27
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