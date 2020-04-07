СПОРТ НОВИНИКраща українська тенісистка Еліна Світоліна провела перші матчі на виставковому турнірі у Швейцарії Elle Spirit Open.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Світоліна здобула одну перемогу стартового дня турніру у Швейцарії
У квартеті з двома перемогами лідирує Вікторія Голубич (123). Саме з нею сьогодні зустрінеться українка
Еліна Світоліна. Фото: Фокус
У "рожевій групі" Еліна (№5 WTA) поступилася Сімоні Вальтерт (284) - 2:6, 5:7 і перемогла Штефані Фегеле (109) - 3:6, 6:3, 10:7, повідомляє Укрінформ.
У квартеті з двома перемогами лідирує Вікторія Голубич (123). Саме з нею сьогодні зустрінеться українка. Окрім Світоліної, усі тенісистки представляють Швейцарію.
У "чорної групі" грають Іга Свентек (Польща, 49), Жиль Тайхманн (Швейцарія, 63), Леоні Кунг (Шаейцарія, 155) та Конні Перрен (Швейцарія, 254).
Нагадаємо, що Завацька виграла тенісний турнір у Франції
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