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Світова економіка вже відчуває на собі тягар через тарифи Трампа

05 травня 2025, 21:16
Світова економіка вже відчуває на собі тягар через тарифи Трампа
Фото: з вільного доступу
Компанії по всьому світу закриваються.

Мита американського президента Дональда Трампа все сильніше гальмують світову економіку, а корпорації скорочують прогнози прибутку. 

Тоді як малі та середні компанії просто зачиняються, передає агенція Reuters.

Того тижня великі транснаціональні корпорації і нішеві гравці електронної комерції скоротили прогнози про прибутки і попередили про можливі звільнення та почали переглядати свої бізнес-плани. 

Також провідні економіки світу знижують очікування зростання через прогнози.

Фінансові ринки мають надію, що США і Китай уникнуть повномасштабної торговельної війни, а Трамп домоивиться з іншими країнами, аби не підвищувати мита. 

Проте вже сама невизначеність щодо фіналу цієї ситуації стала потужним гальмом для глобальної економіки.

"Тарифна політика США - це серйозний негативний шок для світу в короткостроковій перспективі", - заявила головна економістка банку BNP Paribas Ізабель Матеос-і-Лаґо.

Вона вважає, що головна мета митної політики США буде "дальшою і жорсткішою", аніж вважалося. 

Наразі Вашингтон ввів загальні мита на рівні 10%, а в окремих галузях - значно вищі, наприклад, на сталь, алюміній і автомобілі.

В кінці минулого тижня КНР оголосив, що розглядає пропозицію США щодо переговорів про 145% мита, на які вже відповів своїми митами у 125%. 

Тоді адміністрація Трампа заявила, що близька до угод із такими країнами, як Індія, Південна Корея і Японія, щоб уникнути подальших мит протягом найближчих тижнів.

Але бізнес і далі потерпає. 

Так, шведський виробник техніки Electrolux знизив свої прогнози, Volvo Cars, Logitech і гігант алкогольної продукції Diageo відмовилися від своїх попередніх фінансових цілей через загальну невизначеність.

Сьогодні стало відомо, що Трамп хоче ввести 100% мита на іноземні фільми в США.

 

СШАмитатарифи

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