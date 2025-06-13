Світова реакція на удари Ізраїлю по Ірану: заклики до стриманості та дипломатії

Міжнародна спільнота закликає сторони до стриманості.

Після ізраїльських ударів по ядерних та військових об'єктах Ірану в ніч на 13 червня міжнародна спільнота закликає сторони до стриманості та повернення до дипломатії. У відповідь на атаку Тегеран пообіцяв жорстку відповідь і вже запустив безпілотники в напрямку Ізраїлю.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав сторони проявити “стриманість, спокій і повернутися до дипломатії”, пише Politico.

"Повідомлення про ці удари викликають занепокоєння, і ми закликаємо всі сторони зробити крок назад і терміново знизити напруженість", - заявив Стармер.

"Іранська ядерна програма порушує положення Договору про нерозповсюдження ядерної зброї і становить серйозну загрозу для всього регіону, зокрема для держави Ізраїль", - прокоментував канцлер Німеччини Фрідріх Мерц ізраїльську атаку на іранські ядерні та військові об'єкти, додавши, що Ізраїль має право захищати себе та своїх громадян.

Президент США Дональд Трамп сказав, що йому було заздалегідь відомо про плани Ізраїлю завдати ударів по Ірану.

Водночас Штати наголосили, що не беруть участь в операції Ізраїлю проти Ірану.

"Ізраїль розпочав односторонні дії проти Ірану", - сказав держсекретар США Марко Рубіо, застерігаючи Іран від “націлювання на американські інтереси або персонал”.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш "стурбований ізраїльськими атаками на ядерні об'єкти в Ірані в той час, коли тривають переговори між Тегераном і США про статус іранської ядерної програми” і закликав обидві сторони “проявити максимальну стриманість, уникаючи занурення у глибший конфлікт — ситуацію, яку регіон навряд чи може собі дозволити".

"Це була одностороння дія Ізраїлю. Тому я думаю, що для багатьох членів Альянсу, в тому числі й для Сполучених Штатів, вкрай важливо працювати над деескалацією", — заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

"Ми знаємо, що ситуація дуже складна, але немає іншого рішення, окрім дипломатичного. Ми сподіваємося, що бойові дії припиняться якнайшвидше", - заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро сказав, що Париж "уважно стежить за розвитком ситуації на Близькому Сході", додавши, що всі сторони повинні проявляти стриманість і уникати ескалації, яка може поставити під загрозу регіональну стабільність.

"Ми підтверджуємо право Ізраїлю на захист від будь-якого нападу. Важливо, щоб усі дипломатичні канали були мобілізовані для зниження напруженості. Франція готова зробити свій внесок у це", - додав він.

"На тлі продовження дипломатичних зусиль, включаючи переговори між США та Іраном, спрямованих на досягнення мирного вирішення іранської ядерної проблеми, застосування військової сили викликає глибокий жаль”, - заявив глава МЗС Японії Такеші Івая.

"Оман вважає цей акт небезпечною, безрозсудною ескалацією, що є грубим порушенням Статуту Організації Об'єднаних Націй, принципів міжнародного права. Така агресивна поведінка є неприйнятною і ще більше дестабілізує регіональний мир і безпеку. Оман вважає Ізраїль відповідальним за цю ескалацію та її наслідки й закликає міжнародне співтовариство зайняти тверду й однозначну позицію, щоб зупинити цей небезпечний розвиток подій", — заявили в Омані, який є посередником у ядерних переговорах між США та Іраном, пише Reuters.

"Саудівська Аравія висловлює своє рішуче засудження відвертої агресії Ізраїлю проти братньої Ісламської Республіки Іран, яка підриває її суверенітет і безпеку та є явним порушенням міжнародних законів і норм", - заявили в Саудівській Аравії.

В МЗС Китаю висловили стурбованість атаками Ізраїлю на Іран. Речник китайського міністерства Лін Цзянь сказав, що Пекін занепокоєний потенційними серйозними наслідками цих дій, пише Global Times.

Китай закликав усі сторони робити більше для сприяння регіональному миру і стабільності та уникати подальшої ескалації.

"Китай готовий відігравати конструктивну роль у сприянні деескалації ситуації", — додав Лін.

Туреччина заявила, що “провокація” з боку Ізраїлю свідчить про його “небажання вирішувати питання дипломатичним шляхом" і закликала припинити "агресивні дії, які можуть призвести до більших конфліктів".

"Австралія стурбована ескалацією між Ізраїлем та Іраном. Це загрожує подальшою дестабілізацією в регіоні, який і без того нестабільний. Ми закликаємо всі сторони утримуватися від дій і риторики, які ще більше посилять напруженість”, - заявила міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг.

"Ми всі розуміємо, що загроза іранської ядерної програми та програми балістичних ракет становить загрозу міжнародному миру і безпеці, і ми закликаємо сторони надати пріоритет діалогу і дипломатії", - додала вона.

"Це дійсно небажаний розвиток подій на Близькому Сході. Ризик прорахунку дуже високий. Цьому регіону більше не потрібні військові дії та пов'язані з ними ризики", - заявив прем'єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон.