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CУСПІЛЬСТВО

Світові поставки пшениці під загрозою через посушливі канадські поля – ЗМІ

04 квітня 2023, 14:29
Світові поставки пшениці під загрозою через посушливі канадські поля – ЗМІ
Фото: english.ruvr.ru
Побоювання посилює невизначеність щодо експорту пшениці із Чорноморського регіону, а також скорочення врожаю до США.

Посуха в Канаді може призвести до скорочення врожаю та перебоїв у постачанні зерна на міжнародному ринку.

Про це 3 квітня повідомило агентство Bloomberg.

Зазначається, що деякі регіони країни пережили другий найпосушливіший початок року за останні 45 років.

За даними міністерства сільського господарства Канади, з вересня минулого року у ключових сільськогосподарських провінціях, таких як Альберта, Саскачеван та Манітоба, випало менш ніж 60% норм опадів.

Канада є найбільшим у світі постачальником ріпаку і великим експортером пшениці, а посуха, що почалася, може перешкодити як весняній посадці, так і подальшому зростанню врожаю.

Як наголошує Bloomberg, ситуацію ускладнює невизначеність, що зберігається, щодо експорту пшениці з Чорноморського регіону, а також посушлива погода в деяких регіонах США.

Раніше повідомлялось, що Французький трейдер LDC припинить експорт зерна з росії.

Канадапшеницяпосуха

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