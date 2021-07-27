Світові ціни на каву і далі зростають через заморозки в Бразилії

Це вперше з 1994 року, коли країна зіштовхнулася з такими заморозками

Кава арабіка продовжує дорожчати на тлі заморозків у Бразилії, яка є одним із її головних постачальників у світі.

Ціни на каву сорту арабіка зросли у понеділок, 26 липня, ще на 10% після стрибка минулого тижня на 20%.

Нині один фунт (0,45 кг) зерен кави арабіка коштує вже 2,15 доларів США, що є найвищим показником із 2014 року.

В бразильському уряду заявили, що за попередніми підрахунками, заморозки в країні вплинули на урожай кави на 150-200 тис. га землі, або на 11% від всієї площі, на якій вирощують каву арабіка.

"Це вперше з 1994 року, коли країна зіштовхнулася з такими заморозками", - заявив один із трейдерів кави компанії I & M Smith.

Як повідомлялося, світові ціни на каву стрімко ростуть на тлі найсильнішої посухи в Бразилії.